Anand Kumar Verma

Scalpwith20DD

Anand Kumar Verma
Confiabilidade
200 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 139%
FXCC1-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 603
Negociações com lucro:
1 205 (46.29%)
Negociações com perda:
1 398 (53.71%)
Melhor negociação:
89.64 USD
Pior negociação:
-170.40 USD
Lucro bruto:
7 234.40 USD (23 716 pips)
Perda bruta:
-6 479.05 USD (23 027 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (21.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
131.72 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
0.03%
Depósito máximo carregado:
14.91%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
1.22
Negociações longas:
1 257 (48.29%)
Negociações curtas:
1 346 (51.71%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.29 USD
Lucro médio:
6.00 USD
Perda média:
-4.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-146.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-246.21 USD (9)
Crescimento mensal:
-7.73%
Previsão anual:
-93.83%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.57 USD
Máximo:
620.65 USD (40.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.46% (619.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.70% (2.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 2538
USDJPY 17
USDCHF 11
GBPUSD 10
AUDUSD 9
EURGBP 8
XAUUSD 7
GBPJPY 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 765
USDJPY -2
USDCHF -1
GBPUSD -5
AUDUSD -3
EURGBP 1
XAUUSD 0
GBPJPY 0
NZDCAD -1
USDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 1.8K
USDJPY -114
USDCHF -45
GBPUSD -458
AUDUSD -253
EURGBP 63
XAUUSD 9
GBPJPY -32
NZDCAD -190
USDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +89.64 USD
Pior negociação: -170 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +21.81 USD
Máxima perda consecutiva: -146.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCC1-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
We use multiple EAs and Time Filters. As we get backtest data, it will have a 20% Drawdown. Please Keep Patience; Patience is the key to trading results.

it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
Sem comentários
2025.01.06 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1037 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.17 15:13
A large drawdown may occur on the account again
