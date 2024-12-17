- Crescimento
Negociações:
2 603
Negociações com lucro:
1 205 (46.29%)
Negociações com perda:
1 398 (53.71%)
Melhor negociação:
89.64 USD
Pior negociação:
-170.40 USD
Lucro bruto:
7 234.40 USD (23 716 pips)
Perda bruta:
-6 479.05 USD (23 027 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (21.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
131.72 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
0.03%
Depósito máximo carregado:
14.91%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
1.22
Negociações longas:
1 257 (48.29%)
Negociações curtas:
1 346 (51.71%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.29 USD
Lucro médio:
6.00 USD
Perda média:
-4.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-146.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-246.21 USD (9)
Crescimento mensal:
-7.73%
Previsão anual:
-93.83%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.57 USD
Máximo:
620.65 USD (40.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.46% (619.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.70% (2.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2538
|USDJPY
|17
|USDCHF
|11
|GBPUSD
|10
|AUDUSD
|9
|EURGBP
|8
|XAUUSD
|7
|GBPJPY
|1
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|765
|USDJPY
|-2
|USDCHF
|-1
|GBPUSD
|-5
|AUDUSD
|-3
|EURGBP
|1
|XAUUSD
|0
|GBPJPY
|0
|NZDCAD
|-1
|USDCAD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.8K
|USDJPY
|-114
|USDCHF
|-45
|GBPUSD
|-458
|AUDUSD
|-253
|EURGBP
|63
|XAUUSD
|9
|GBPJPY
|-32
|NZDCAD
|-190
|USDCAD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +89.64 USD
Pior negociação: -170 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +21.81 USD
Máxima perda consecutiva: -146.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCC1-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|6.75 × 63
|
ICMarketsSC-Live12
|8.67 × 15
We use multiple EAs and Time Filters. As we get backtest data, it will have a 20% Drawdown. Please Keep Patience; Patience is the key to trading results.
it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
Sem comentários
