Anand Kumar Verma

Scalpwith20DD

Anand Kumar Verma
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
200 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 139%
FXCC1-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 603
Gewinntrades:
1 205 (46.29%)
Verlusttrades:
1 398 (53.71%)
Bester Trade:
89.64 USD
Schlechtester Trade:
-170.40 USD
Bruttoprofit:
7 234.40 USD (23 716 pips)
Bruttoverlust:
-6 479.05 USD (23 027 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (21.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
131.72 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
0.03%
Max deposit load:
14.91%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
16 Minuten
Erholungsfaktor:
1.22
Long-Positionen:
1 257 (48.29%)
Short-Positionen:
1 346 (51.71%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-146.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-246.21 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-7.73%
Jahresprognose:
-93.83%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.57 USD
Maximaler:
620.65 USD (40.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
77.46% (619.17 USD)
Kapital:
0.70% (2.82 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 2538
USDJPY 17
USDCHF 11
GBPUSD 10
AUDUSD 9
EURGBP 8
XAUUSD 7
GBPJPY 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 765
USDJPY -2
USDCHF -1
GBPUSD -5
AUDUSD -3
EURGBP 1
XAUUSD 0
GBPJPY 0
NZDCAD -1
USDCAD 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 1.8K
USDJPY -114
USDCHF -45
GBPUSD -458
AUDUSD -253
EURGBP 63
XAUUSD 9
GBPJPY -32
NZDCAD -190
USDCAD 0
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +89.64 USD
Schlechtester Trade: -170 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -146.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCC1-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
We use multiple EAs and Time Filters. As we get backtest data, it will have a 20% Drawdown. Please Keep Patience; Patience is the key to trading results.

it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
Keine Bewertungen
2025.01.06 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1037 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.17 15:13
A large drawdown may occur on the account again
