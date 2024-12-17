- Wachstum
Trades insgesamt:
2 603
Gewinntrades:
1 205 (46.29%)
Verlusttrades:
1 398 (53.71%)
Bester Trade:
89.64 USD
Schlechtester Trade:
-170.40 USD
Bruttoprofit:
7 234.40 USD (23 716 pips)
Bruttoverlust:
-6 479.05 USD (23 027 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (21.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
131.72 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
0.03%
Max deposit load:
14.91%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
16 Minuten
Erholungsfaktor:
1.22
Long-Positionen:
1 257 (48.29%)
Short-Positionen:
1 346 (51.71%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-146.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-246.21 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-7.73%
Jahresprognose:
-93.83%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.57 USD
Maximaler:
620.65 USD (40.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
77.46% (619.17 USD)
Kapital:
0.70% (2.82 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2538
|USDJPY
|17
|USDCHF
|11
|GBPUSD
|10
|AUDUSD
|9
|EURGBP
|8
|XAUUSD
|7
|GBPJPY
|1
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCC1-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|6.75 × 63
|
ICMarketsSC-Live12
|8.67 × 15
We use multiple EAs and Time Filters. As we get backtest data, it will have a 20% Drawdown. Please Keep Patience; Patience is the key to trading results.
it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
