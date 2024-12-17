SeñalesSecciones
Anand Kumar Verma

Scalpwith20DD

Anand Kumar Verma
0 comentarios
Fiabilidad
200 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 139%
FXCC1-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 603
Transacciones Rentables:
1 205 (46.29%)
Transacciones Irrentables:
1 398 (53.71%)
Mejor transacción:
89.64 USD
Peor transacción:
-170.40 USD
Beneficio Bruto:
7 234.40 USD (23 716 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 479.05 USD (23 027 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (21.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
131.72 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
0.03%
Carga máxima del depósito:
14.91%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
1.22
Transacciones Largas:
1 257 (48.29%)
Transacciones Cortas:
1 346 (51.71%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.29 USD
Beneficio medio:
6.00 USD
Pérdidas medias:
-4.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-146.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-246.21 USD (9)
Crecimiento al mes:
-7.73%
Pronóstico anual:
-93.83%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.57 USD
Máxima:
620.65 USD (40.83%)
Reducción relativa:
De balance:
77.46% (619.17 USD)
De fondos:
0.70% (2.82 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 2538
USDJPY 17
USDCHF 11
GBPUSD 10
AUDUSD 9
EURGBP 8
XAUUSD 7
GBPJPY 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 765
USDJPY -2
USDCHF -1
GBPUSD -5
AUDUSD -3
EURGBP 1
XAUUSD 0
GBPJPY 0
NZDCAD -1
USDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 1.8K
USDJPY -114
USDCHF -45
GBPUSD -458
AUDUSD -253
EURGBP 63
XAUUSD 9
GBPJPY -32
NZDCAD -190
USDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +89.64 USD
Peor transacción: -170 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +21.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -146.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCC1-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
We use multiple EAs and Time Filters. As we get backtest data, it will have a 20% Drawdown. Please Keep Patience; Patience is the key to trading results.

it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
No hay comentarios
2025.01.06 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1037 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.17 15:13
A large drawdown may occur on the account again
