Total de Trades:
2 603
Transacciones Rentables:
1 205 (46.29%)
Transacciones Irrentables:
1 398 (53.71%)
Mejor transacción:
89.64 USD
Peor transacción:
-170.40 USD
Beneficio Bruto:
7 234.40 USD (23 716 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 479.05 USD (23 027 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (21.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
131.72 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
0.03%
Carga máxima del depósito:
14.91%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
1.22
Transacciones Largas:
1 257 (48.29%)
Transacciones Cortas:
1 346 (51.71%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.29 USD
Beneficio medio:
6.00 USD
Pérdidas medias:
-4.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-146.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-246.21 USD (9)
Crecimiento al mes:
-7.73%
Pronóstico anual:
-93.83%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.57 USD
Máxima:
620.65 USD (40.83%)
Reducción relativa:
De balance:
77.46% (619.17 USD)
De fondos:
0.70% (2.82 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2538
|USDJPY
|17
|USDCHF
|11
|GBPUSD
|10
|AUDUSD
|9
|EURGBP
|8
|XAUUSD
|7
|GBPJPY
|1
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|765
|USDJPY
|-2
|USDCHF
|-1
|GBPUSD
|-5
|AUDUSD
|-3
|EURGBP
|1
|XAUUSD
|0
|GBPJPY
|0
|NZDCAD
|-1
|USDCAD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.8K
|USDJPY
|-114
|USDCHF
|-45
|GBPUSD
|-458
|AUDUSD
|-253
|EURGBP
|63
|XAUUSD
|9
|GBPJPY
|-32
|NZDCAD
|-190
|USDCAD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCC1-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|6.75 × 63
|
ICMarketsSC-Live12
|8.67 × 15
We use multiple EAs and Time Filters. As we get backtest data, it will have a 20% Drawdown. Please Keep Patience; Patience is the key to trading results.
it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
