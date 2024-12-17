- 成長
トレード:
2 649
利益トレード:
2 218 (83.72%)
損失トレード:
431 (16.27%)
ベストトレード:
69.44 USD
最悪のトレード:
-251.57 USD
総利益:
8 449.94 USD (1 198 727 pips)
総損失:
-7 498.18 USD (1 897 637 pips)
最大連続の勝ち:
98 (131.71 USD)
最大連続利益:
272.19 USD (47)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
79.46%
最大入金額:
15.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
1.36
長いトレード:
1 295 (48.89%)
短いトレード:
1 354 (51.11%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.36 USD
平均利益:
3.81 USD
平均損失:
-17.40 USD
最大連続の負け:
15 (-63.20 USD)
最大連続損失:
-319.95 USD (10)
月間成長:
14.78%
年間予想:
179.34%
アルゴリズム取引:
61%
残高によるドローダウン:
絶対:
297.51 USD
最大の:
701.02 USD (43.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.46% (474.48 USD)
エクイティによる:
28.82% (489.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|806
|XAUUSD
|324
|USDCAD
|245
|USDJPY
|209
|GBPUSD
|177
|GBPJPY
|165
|USDCHF
|163
|AUDUSD
|140
|AUDJPY
|101
|GBPCHF
|90
|EURAUD
|51
|EURGBP
|46
|BTCUSD
|37
|AUDCHF
|32
|NZDJPY
|24
|AUDCAD
|19
|EURJPY
|10
|EURCAD
|8
|US30
|1
|US500
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1K
|XAUUSD
|-95
|USDCAD
|619
|USDJPY
|-162
|GBPUSD
|-134
|GBPJPY
|-148
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|220
|AUDJPY
|-137
|GBPCHF
|-39
|EURAUD
|-109
|EURGBP
|-55
|BTCUSD
|-70
|AUDCHF
|13
|NZDJPY
|-14
|AUDCAD
|1
|EURJPY
|10
|EURCAD
|-1
|US30
|0
|US500
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|20K
|XAUUSD
|-11K
|USDCAD
|8.4K
|USDJPY
|-263
|GBPUSD
|-2.4K
|GBPJPY
|-4.7K
|USDCHF
|-1.7K
|AUDUSD
|2.5K
|AUDJPY
|-5.7K
|GBPCHF
|-792
|EURAUD
|-1.9K
|EURGBP
|-1.3K
|BTCUSD
|-700K
|AUDCHF
|210
|NZDJPY
|-137
|AUDCAD
|188
|EURJPY
|566
|EURCAD
|-268
|US30
|54
|US500
|99
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 26
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.09 × 35
|
VantageInternational-Live
|0.09 × 11
|
Darwinex-Live
|0.18 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 10
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.48 × 116
|
Exness-MT5Real6
|0.59 × 540
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 7
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.50 × 54
|
Exness-MT5Real15
|3.10 × 681
|
RoboForex-Pro
|4.95 × 789
|
Exness-MT5Real3
|5.17 × 472
|
HFMarketsGlobal-Live1
|5.37 × 632
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.28 × 36
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
FxPro-MT5
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.16 × 1620
|
XMGlobal-MT5 8
|10.00 × 2
Green Pips
Minimum Investment : 1000 USD
Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.
All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.
Disclaimer :Unique experiences and past performances do not guarantee future results
If you are here for a overnight success please dont subscribe.
レビューなし
