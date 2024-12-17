シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Mars
Bharat Maheshwari

Mars

Bharat Maheshwari
レビュー0件
信頼性
90週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 107%
Exness-MT5Real6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 649
利益トレード:
2 218 (83.72%)
損失トレード:
431 (16.27%)
ベストトレード:
69.44 USD
最悪のトレード:
-251.57 USD
総利益:
8 449.94 USD (1 198 727 pips)
総損失:
-7 498.18 USD (1 897 637 pips)
最大連続の勝ち:
98 (131.71 USD)
最大連続利益:
272.19 USD (47)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
79.46%
最大入金額:
15.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
1.36
長いトレード:
1 295 (48.89%)
短いトレード:
1 354 (51.11%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.36 USD
平均利益:
3.81 USD
平均損失:
-17.40 USD
最大連続の負け:
15 (-63.20 USD)
最大連続損失:
-319.95 USD (10)
月間成長:
14.78%
年間予想:
179.34%
アルゴリズム取引:
61%
残高によるドローダウン:
絶対:
297.51 USD
最大の:
701.02 USD (43.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.46% (474.48 USD)
エクイティによる:
28.82% (489.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 806
XAUUSD 324
USDCAD 245
USDJPY 209
GBPUSD 177
GBPJPY 165
USDCHF 163
AUDUSD 140
AUDJPY 101
GBPCHF 90
EURAUD 51
EURGBP 46
BTCUSD 37
AUDCHF 32
NZDJPY 24
AUDCAD 19
EURJPY 10
EURCAD 8
US30 1
US500 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 1K
XAUUSD -95
USDCAD 619
USDJPY -162
GBPUSD -134
GBPJPY -148
USDCHF 11
AUDUSD 220
AUDJPY -137
GBPCHF -39
EURAUD -109
EURGBP -55
BTCUSD -70
AUDCHF 13
NZDJPY -14
AUDCAD 1
EURJPY 10
EURCAD -1
US30 0
US500 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 20K
XAUUSD -11K
USDCAD 8.4K
USDJPY -263
GBPUSD -2.4K
GBPJPY -4.7K
USDCHF -1.7K
AUDUSD 2.5K
AUDJPY -5.7K
GBPCHF -792
EURAUD -1.9K
EURGBP -1.3K
BTCUSD -700K
AUDCHF 210
NZDJPY -137
AUDCAD 188
EURJPY 566
EURCAD -268
US30 54
US500 99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +69.44 USD
最悪のトレード: -252 USD
最大連続の勝ち: 47
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +131.71 USD
最大連続損失: -63.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 10
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.59 × 540
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 7
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.50 × 54
Exness-MT5Real15
3.10 × 681
RoboForex-Pro
4.95 × 789
Exness-MT5Real3
5.17 × 472
HFMarketsGlobal-Live1
5.37 × 632
ICMarketsSC-MT5-2
7.28 × 36
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.16 × 1620
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
1 より多く...
Green Pips 


Minimum Investment : 1000 USD


Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.

All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.


Disclaimer : 

Unique experiences and past performances do not guarantee future results

If you are here for a overnight success please dont subscribe.




レビューなし
