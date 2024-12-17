- Crescimento
Negociações:
2 649
Negociações com lucro:
2 218 (83.72%)
Negociações com perda:
431 (16.27%)
Melhor negociação:
69.44 USD
Pior negociação:
-251.57 USD
Lucro bruto:
8 449.94 USD (1 198 727 pips)
Perda bruta:
-7 498.18 USD (1 897 637 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
98 (131.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
272.19 USD (47)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
79.46%
Depósito máximo carregado:
15.03%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
1.36
Negociações longas:
1 295 (48.89%)
Negociações curtas:
1 354 (51.11%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.36 USD
Lucro médio:
3.81 USD
Perda média:
-17.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-63.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-319.95 USD (10)
Crescimento mensal:
14.72%
Previsão anual:
178.60%
Algotrading:
61%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
297.51 USD
Máximo:
701.02 USD (43.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.46% (474.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.82% (489.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|806
|XAUUSD
|324
|USDCAD
|245
|USDJPY
|209
|GBPUSD
|177
|GBPJPY
|165
|USDCHF
|163
|AUDUSD
|140
|AUDJPY
|101
|GBPCHF
|90
|EURAUD
|51
|EURGBP
|46
|BTCUSD
|37
|AUDCHF
|32
|NZDJPY
|24
|AUDCAD
|19
|EURJPY
|10
|EURCAD
|8
|US30
|1
|US500
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1K
|XAUUSD
|-95
|USDCAD
|619
|USDJPY
|-162
|GBPUSD
|-134
|GBPJPY
|-148
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|220
|AUDJPY
|-137
|GBPCHF
|-39
|EURAUD
|-109
|EURGBP
|-55
|BTCUSD
|-70
|AUDCHF
|13
|NZDJPY
|-14
|AUDCAD
|1
|EURJPY
|10
|EURCAD
|-1
|US30
|0
|US500
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|20K
|XAUUSD
|-11K
|USDCAD
|8.4K
|USDJPY
|-263
|GBPUSD
|-2.4K
|GBPJPY
|-4.7K
|USDCHF
|-1.7K
|AUDUSD
|2.5K
|AUDJPY
|-5.7K
|GBPCHF
|-792
|EURAUD
|-1.9K
|EURGBP
|-1.3K
|BTCUSD
|-700K
|AUDCHF
|210
|NZDJPY
|-137
|AUDCAD
|188
|EURJPY
|566
|EURCAD
|-268
|US30
|54
|US500
|99
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +69.44 USD
Pior negociação: -252 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 47
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +131.71 USD
Máxima perda consecutiva: -63.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 26
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.09 × 35
|
VantageInternational-Live
|0.09 × 11
|
Darwinex-Live
|0.18 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 10
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.48 × 116
|
Exness-MT5Real6
|0.59 × 540
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 7
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.50 × 54
|
Exness-MT5Real15
|3.10 × 681
|
RoboForex-Pro
|4.95 × 789
|
Exness-MT5Real3
|5.17 × 472
|
HFMarketsGlobal-Live1
|5.37 × 632
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.28 × 36
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
FxPro-MT5
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.16 × 1620
|
XMGlobal-MT5 8
|10.00 × 2
1 mais ...
Green Pips
Minimum Investment : 1000 USD
Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.
All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.
Disclaimer :Unique experiences and past performances do not guarantee future results
If you are here for a overnight success please dont subscribe.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
107%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
90
61%
2 649
83%
79%
1.12
0.36
USD
USD
42%
1:500