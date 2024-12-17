SinaisSeções
Bharat Maheshwari

Mars

Bharat Maheshwari
0 comentários
Confiabilidade
90 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 107%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 649
Negociações com lucro:
2 218 (83.72%)
Negociações com perda:
431 (16.27%)
Melhor negociação:
69.44 USD
Pior negociação:
-251.57 USD
Lucro bruto:
8 449.94 USD (1 198 727 pips)
Perda bruta:
-7 498.18 USD (1 897 637 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
98 (131.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
272.19 USD (47)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
79.46%
Depósito máximo carregado:
15.03%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
1.36
Negociações longas:
1 295 (48.89%)
Negociações curtas:
1 354 (51.11%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.36 USD
Lucro médio:
3.81 USD
Perda média:
-17.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-63.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-319.95 USD (10)
Crescimento mensal:
14.72%
Previsão anual:
178.60%
Algotrading:
61%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
297.51 USD
Máximo:
701.02 USD (43.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.46% (474.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.82% (489.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 806
XAUUSD 324
USDCAD 245
USDJPY 209
GBPUSD 177
GBPJPY 165
USDCHF 163
AUDUSD 140
AUDJPY 101
GBPCHF 90
EURAUD 51
EURGBP 46
BTCUSD 37
AUDCHF 32
NZDJPY 24
AUDCAD 19
EURJPY 10
EURCAD 8
US30 1
US500 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1K
XAUUSD -95
USDCAD 619
USDJPY -162
GBPUSD -134
GBPJPY -148
USDCHF 11
AUDUSD 220
AUDJPY -137
GBPCHF -39
EURAUD -109
EURGBP -55
BTCUSD -70
AUDCHF 13
NZDJPY -14
AUDCAD 1
EURJPY 10
EURCAD -1
US30 0
US500 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 20K
XAUUSD -11K
USDCAD 8.4K
USDJPY -263
GBPUSD -2.4K
GBPJPY -4.7K
USDCHF -1.7K
AUDUSD 2.5K
AUDJPY -5.7K
GBPCHF -792
EURAUD -1.9K
EURGBP -1.3K
BTCUSD -700K
AUDCHF 210
NZDJPY -137
AUDCAD 188
EURJPY 566
EURCAD -268
US30 54
US500 99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +69.44 USD
Pior negociação: -252 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 47
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +131.71 USD
Máxima perda consecutiva: -63.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 10
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.59 × 540
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 7
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.50 × 54
Exness-MT5Real15
3.10 × 681
RoboForex-Pro
4.95 × 789
Exness-MT5Real3
5.17 × 472
HFMarketsGlobal-Live1
5.37 × 632
ICMarketsSC-MT5-2
7.28 × 36
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.16 × 1620
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
1 mais ...
Green Pips 


Minimum Investment : 1000 USD


Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.

All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.


Disclaimer : 

Unique experiences and past performances do not guarantee future results

If you are here for a overnight success please dont subscribe.




Sem comentários
2025.12.25 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 18:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Mars
30 USD por mês
107%
0
0
USD
1.8K
USD
90
61%
2 649
83%
79%
1.12
0.36
USD
42%
1:500
