Trades:
2 358
Bénéfice trades:
2 020 (85.66%)
Perte trades:
338 (14.33%)
Meilleure transaction:
47.43 USD
Pire transaction:
-251.57 USD
Bénéfice brut:
6 993.93 USD (1 168 156 pips)
Perte brute:
-6 633.51 USD (1 879 843 pips)
Gains consécutifs maximales:
98 (131.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
272.19 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
80.57%
Charge de dépôt maximale:
15.03%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.51
Longs trades:
1 188 (50.38%)
Courts trades:
1 170 (49.62%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.15 USD
Bénéfice moyen:
3.46 USD
Perte moyenne:
-19.63 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-63.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-319.95 USD (10)
Croissance mensuelle:
-11.35%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
69%
Prélèvement par solde:
Absolu:
297.51 USD
Maximal:
701.02 USD (44.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.83% (474.48 USD)
Par fonds propres:
23.53% (272.98 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|518
|XAUUSD
|324
|USDCAD
|245
|USDJPY
|208
|GBPUSD
|177
|GBPJPY
|165
|USDCHF
|161
|AUDUSD
|140
|AUDJPY
|101
|GBPCHF
|90
|EURAUD
|51
|EURGBP
|46
|BTCUSD
|37
|AUDCHF
|32
|NZDJPY
|24
|AUDCAD
|19
|EURJPY
|10
|EURCAD
|8
|US30
|1
|US500
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|464
|XAUUSD
|-95
|USDCAD
|619
|USDJPY
|-163
|GBPUSD
|-134
|GBPJPY
|-148
|USDCHF
|0
|AUDUSD
|220
|AUDJPY
|-137
|GBPCHF
|-39
|EURAUD
|-109
|EURGBP
|-55
|BTCUSD
|-70
|AUDCHF
|13
|NZDJPY
|-14
|AUDCAD
|1
|EURJPY
|10
|EURCAD
|-1
|US30
|0
|US500
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|7.3K
|XAUUSD
|-11K
|USDCAD
|8.4K
|USDJPY
|-424
|GBPUSD
|-2.4K
|GBPJPY
|-4.7K
|USDCHF
|-2.1K
|AUDUSD
|2.5K
|AUDJPY
|-5.7K
|GBPCHF
|-792
|EURAUD
|-1.9K
|EURGBP
|-1.3K
|BTCUSD
|-700K
|AUDCHF
|210
|NZDJPY
|-137
|AUDCAD
|188
|EURJPY
|566
|EURCAD
|-268
|US30
|54
|US500
|99
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +47.43 USD
Pire transaction: -252 USD
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +131.71 USD
Perte consécutive maximale: -63.20 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 26
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.09 × 35
|
VantageInternational-Live
|0.09 × 11
|
Darwinex-Live
|0.18 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 10
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.48 × 116
|
Exness-MT5Real6
|0.59 × 540
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 7
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.50 × 54
|
Exness-MT5Real15
|3.10 × 681
|
RoboForex-Pro
|4.95 × 789
|
Exness-MT5Real3
|5.17 × 472
|
HFMarketsGlobal-Live1
|5.37 × 632
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.28 × 36
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
FxPro-MT5
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.16 × 1620
|
XMGlobal-MT5 8
|10.00 × 2
Green Pips
Minimum Investment : 1000 USD
Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.
All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.
Disclaimer :Unique experiences and past performances do not guarantee future results
If you are here for a overnight success please dont subscribe.
Aucun avis
