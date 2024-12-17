SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Mars
Bharat Maheshwari

Mars

Bharat Maheshwari
0 avis
Fiabilité
76 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 44%
Exness-MT5Real6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 358
Bénéfice trades:
2 020 (85.66%)
Perte trades:
338 (14.33%)
Meilleure transaction:
47.43 USD
Pire transaction:
-251.57 USD
Bénéfice brut:
6 993.93 USD (1 168 156 pips)
Perte brute:
-6 633.51 USD (1 879 843 pips)
Gains consécutifs maximales:
98 (131.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
272.19 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
80.57%
Charge de dépôt maximale:
15.03%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.51
Longs trades:
1 188 (50.38%)
Courts trades:
1 170 (49.62%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.15 USD
Bénéfice moyen:
3.46 USD
Perte moyenne:
-19.63 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-63.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-319.95 USD (10)
Croissance mensuelle:
-11.35%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
69%
Prélèvement par solde:
Absolu:
297.51 USD
Maximal:
701.02 USD (44.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.83% (474.48 USD)
Par fonds propres:
23.53% (272.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 518
XAUUSD 324
USDCAD 245
USDJPY 208
GBPUSD 177
GBPJPY 165
USDCHF 161
AUDUSD 140
AUDJPY 101
GBPCHF 90
EURAUD 51
EURGBP 46
BTCUSD 37
AUDCHF 32
NZDJPY 24
AUDCAD 19
EURJPY 10
EURCAD 8
US30 1
US500 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 464
XAUUSD -95
USDCAD 619
USDJPY -163
GBPUSD -134
GBPJPY -148
USDCHF 0
AUDUSD 220
AUDJPY -137
GBPCHF -39
EURAUD -109
EURGBP -55
BTCUSD -70
AUDCHF 13
NZDJPY -14
AUDCAD 1
EURJPY 10
EURCAD -1
US30 0
US500 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 7.3K
XAUUSD -11K
USDCAD 8.4K
USDJPY -424
GBPUSD -2.4K
GBPJPY -4.7K
USDCHF -2.1K
AUDUSD 2.5K
AUDJPY -5.7K
GBPCHF -792
EURAUD -1.9K
EURGBP -1.3K
BTCUSD -700K
AUDCHF 210
NZDJPY -137
AUDCAD 188
EURJPY 566
EURCAD -268
US30 54
US500 99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +47.43 USD
Pire transaction: -252 USD
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +131.71 USD
Perte consécutive maximale: -63.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 10
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.59 × 540
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 7
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.50 × 54
Exness-MT5Real15
3.10 × 681
RoboForex-Pro
4.95 × 789
Exness-MT5Real3
5.17 × 472
HFMarketsGlobal-Live1
5.37 × 632
ICMarketsSC-MT5-2
7.28 × 36
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.16 × 1620
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
1 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Green Pips 


Minimum Investment : 1000 USD


Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.

All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.


Disclaimer : 

Unique experiences and past performances do not guarantee future results

If you are here for a overnight success please dont subscribe.




Aucun avis
2025.09.25 12:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.04 13:24
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.18 13:41
No swaps are charged on the signal account
2025.05.05 11:10
No swaps are charged
2025.05.05 11:10
No swaps are charged
2025.04.21 17:10
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.02.25 09:16
No swaps are charged
2025.02.25 09:16
No swaps are charged
2025.02.21 09:24
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.24 03:20
No swaps are charged on the signal account
2024.12.21 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mars
30 USD par mois
44%
0
0
USD
1.3K
USD
76
69%
2 358
85%
81%
1.05
0.15
USD
44%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.