信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Mars
Bharat Maheshwari

Mars

Bharat Maheshwari
0条评论
可靠性
89
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 106%
Exness-MT5Real6
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 644
盈利交易:
2 215 (83.77%)
亏损交易:
429 (16.23%)
最好交易:
69.44 USD
最差交易:
-251.57 USD
毛利:
8 433.23 USD (1 198 460 pips)
毛利亏损:
-7 493.19 USD (1 897 585 pips)
最大连续赢利:
98 (131.71 USD)
最大连续盈利:
272.19 USD (47)
夏普比率:
0.03
交易活动:
79.46%
最大入金加载:
15.03%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
12 小时
采收率:
1.34
长期交易:
1 295 (48.98%)
短期交易:
1 349 (51.02%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.36 USD
平均利润:
3.81 USD
平均损失:
-17.47 USD
最大连续失误:
15 (-63.20 USD)
最大连续亏损:
-319.95 USD (10)
每月增长:
16.00%
年度预测:
194.15%
算法交易:
62%
结余跌幅:
绝对:
297.51 USD
最大值:
701.02 USD (43.82%)
相对跌幅:
结余:
42.46% (474.48 USD)
净值:
28.82% (489.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 801
XAUUSD 324
USDCAD 245
USDJPY 209
GBPUSD 177
GBPJPY 165
USDCHF 163
AUDUSD 140
AUDJPY 101
GBPCHF 90
EURAUD 51
EURGBP 46
BTCUSD 37
AUDCHF 32
NZDJPY 24
AUDCAD 19
EURJPY 10
EURCAD 8
US30 1
US500 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 1K
XAUUSD -95
USDCAD 619
USDJPY -162
GBPUSD -134
GBPJPY -148
USDCHF 11
AUDUSD 220
AUDJPY -137
GBPCHF -39
EURAUD -109
EURGBP -55
BTCUSD -70
AUDCHF 13
NZDJPY -14
AUDCAD 1
EURJPY 10
EURCAD -1
US30 0
US500 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 19K
XAUUSD -11K
USDCAD 8.4K
USDJPY -263
GBPUSD -2.4K
GBPJPY -4.7K
USDCHF -1.7K
AUDUSD 2.5K
AUDJPY -5.7K
GBPCHF -792
EURAUD -1.9K
EURGBP -1.3K
BTCUSD -700K
AUDCHF 210
NZDJPY -137
AUDCAD 188
EURJPY 566
EURCAD -268
US30 54
US500 99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +69.44 USD
最差交易: -252 USD
最大连续赢利: 47
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +131.71 USD
最大连续亏损: -63.20 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 10
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.59 × 540
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 7
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.50 × 54
Exness-MT5Real15
3.10 × 681
RoboForex-Pro
4.95 × 789
Exness-MT5Real3
5.17 × 472
HFMarketsGlobal-Live1
5.37 × 632
ICMarketsSC-MT5-2
7.28 × 36
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.16 × 1620
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
1 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Green Pips 


Minimum Investment : 1000 USD


Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.

All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.


Disclaimer : 

Unique experiences and past performances do not guarantee future results

If you are here for a overnight success please dont subscribe.




没有评论
2025.12.25 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 18:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Mars
每月30 USD
106%
0
0
USD
1.7K
USD
89
62%
2 644
83%
79%
1.12
0.36
USD
42%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载