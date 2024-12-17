- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 644
盈利交易:
2 215 (83.77%)
亏损交易:
429 (16.23%)
最好交易:
69.44 USD
最差交易:
-251.57 USD
毛利:
8 433.23 USD (1 198 460 pips)
毛利亏损:
-7 493.19 USD (1 897 585 pips)
最大连续赢利:
98 (131.71 USD)
最大连续盈利:
272.19 USD (47)
夏普比率:
0.03
交易活动:
79.46%
最大入金加载:
15.03%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
12 小时
采收率:
1.34
长期交易:
1 295 (48.98%)
短期交易:
1 349 (51.02%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.36 USD
平均利润:
3.81 USD
平均损失:
-17.47 USD
最大连续失误:
15 (-63.20 USD)
最大连续亏损:
-319.95 USD (10)
每月增长:
16.00%
年度预测:
194.15%
算法交易:
62%
结余跌幅:
绝对:
297.51 USD
最大值:
701.02 USD (43.82%)
相对跌幅:
结余:
42.46% (474.48 USD)
净值:
28.82% (489.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|801
|XAUUSD
|324
|USDCAD
|245
|USDJPY
|209
|GBPUSD
|177
|GBPJPY
|165
|USDCHF
|163
|AUDUSD
|140
|AUDJPY
|101
|GBPCHF
|90
|EURAUD
|51
|EURGBP
|46
|BTCUSD
|37
|AUDCHF
|32
|NZDJPY
|24
|AUDCAD
|19
|EURJPY
|10
|EURCAD
|8
|US30
|1
|US500
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1K
|XAUUSD
|-95
|USDCAD
|619
|USDJPY
|-162
|GBPUSD
|-134
|GBPJPY
|-148
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|220
|AUDJPY
|-137
|GBPCHF
|-39
|EURAUD
|-109
|EURGBP
|-55
|BTCUSD
|-70
|AUDCHF
|13
|NZDJPY
|-14
|AUDCAD
|1
|EURJPY
|10
|EURCAD
|-1
|US30
|0
|US500
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|19K
|XAUUSD
|-11K
|USDCAD
|8.4K
|USDJPY
|-263
|GBPUSD
|-2.4K
|GBPJPY
|-4.7K
|USDCHF
|-1.7K
|AUDUSD
|2.5K
|AUDJPY
|-5.7K
|GBPCHF
|-792
|EURAUD
|-1.9K
|EURGBP
|-1.3K
|BTCUSD
|-700K
|AUDCHF
|210
|NZDJPY
|-137
|AUDCAD
|188
|EURJPY
|566
|EURCAD
|-268
|US30
|54
|US500
|99
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +69.44 USD
最差交易: -252 USD
最大连续赢利: 47
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +131.71 USD
最大连续亏损: -63.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 26
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.09 × 35
|
VantageInternational-Live
|0.09 × 11
|
Darwinex-Live
|0.18 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 10
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.48 × 116
|
Exness-MT5Real6
|0.59 × 540
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 7
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.50 × 54
|
Exness-MT5Real15
|3.10 × 681
|
RoboForex-Pro
|4.95 × 789
|
Exness-MT5Real3
|5.17 × 472
|
HFMarketsGlobal-Live1
|5.37 × 632
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.28 × 36
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
FxPro-MT5
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.16 × 1620
|
XMGlobal-MT5 8
|10.00 × 2
Green Pips
Minimum Investment : 1000 USD
Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.
All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.
Disclaimer :Unique experiences and past performances do not guarantee future results
If you are here for a overnight success please dont subscribe.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
106%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
89
62%
2 644
83%
79%
1.12
0.36
USD
USD
42%
1:500