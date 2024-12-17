- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 360
Profit Trade:
2 022 (85.67%)
Loss Trade:
338 (14.32%)
Best Trade:
47.43 USD
Worst Trade:
-251.57 USD
Profitto lordo:
7 011.46 USD (1 168 689 pips)
Perdita lorda:
-6 633.51 USD (1 879 843 pips)
Vincite massime consecutive:
98 (131.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
272.19 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
80.57%
Massimo carico di deposito:
15.03%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
1 190 (50.42%)
Short Trade:
1 170 (49.58%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
3.47 USD
Perdita media:
-19.63 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-63.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-319.95 USD (10)
Crescita mensile:
-10.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
297.51 USD
Massimale:
701.02 USD (44.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.83% (474.48 USD)
Per equità:
23.53% (272.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|520
|XAUUSD
|324
|USDCAD
|245
|USDJPY
|208
|GBPUSD
|177
|GBPJPY
|165
|USDCHF
|161
|AUDUSD
|140
|AUDJPY
|101
|GBPCHF
|90
|EURAUD
|51
|EURGBP
|46
|BTCUSD
|37
|AUDCHF
|32
|NZDJPY
|24
|AUDCAD
|19
|EURJPY
|10
|EURCAD
|8
|US30
|1
|US500
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|482
|XAUUSD
|-95
|USDCAD
|619
|USDJPY
|-163
|GBPUSD
|-134
|GBPJPY
|-148
|USDCHF
|0
|AUDUSD
|220
|AUDJPY
|-137
|GBPCHF
|-39
|EURAUD
|-109
|EURGBP
|-55
|BTCUSD
|-70
|AUDCHF
|13
|NZDJPY
|-14
|AUDCAD
|1
|EURJPY
|10
|EURCAD
|-1
|US30
|0
|US500
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|7.8K
|XAUUSD
|-11K
|USDCAD
|8.4K
|USDJPY
|-424
|GBPUSD
|-2.4K
|GBPJPY
|-4.7K
|USDCHF
|-2.1K
|AUDUSD
|2.5K
|AUDJPY
|-5.7K
|GBPCHF
|-792
|EURAUD
|-1.9K
|EURGBP
|-1.3K
|BTCUSD
|-700K
|AUDCHF
|210
|NZDJPY
|-137
|AUDCAD
|188
|EURJPY
|566
|EURCAD
|-268
|US30
|54
|US500
|99
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.43 USD
Worst Trade: -252 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +131.71 USD
Massima perdita consecutiva: -63.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 26
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.09 × 35
|
VantageInternational-Live
|0.09 × 11
|
Darwinex-Live
|0.18 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 10
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.48 × 116
|
Exness-MT5Real6
|0.59 × 540
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 7
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.50 × 54
|
Exness-MT5Real15
|3.10 × 681
|
RoboForex-Pro
|4.95 × 789
|
Exness-MT5Real3
|5.17 × 472
|
HFMarketsGlobal-Live1
|5.37 × 632
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.28 × 36
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
FxPro-MT5
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.16 × 1620
|
XMGlobal-MT5 8
|10.00 × 2
Green Pips
Minimum Investment : 1000 USD
Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.
All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.
Disclaimer :Unique experiences and past performances do not guarantee future results
If you are here for a overnight success please dont subscribe.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
46%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
77
69%
2 360
85%
81%
1.05
0.16
USD
USD
44%
1:500