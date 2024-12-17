SegnaliSezioni
Bharat Maheshwari

Mars

Bharat Maheshwari
0 recensioni
Affidabilità
77 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 46%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 360
Profit Trade:
2 022 (85.67%)
Loss Trade:
338 (14.32%)
Best Trade:
47.43 USD
Worst Trade:
-251.57 USD
Profitto lordo:
7 011.46 USD (1 168 689 pips)
Perdita lorda:
-6 633.51 USD (1 879 843 pips)
Vincite massime consecutive:
98 (131.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
272.19 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
80.57%
Massimo carico di deposito:
15.03%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
1 190 (50.42%)
Short Trade:
1 170 (49.58%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
3.47 USD
Perdita media:
-19.63 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-63.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-319.95 USD (10)
Crescita mensile:
-10.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
297.51 USD
Massimale:
701.02 USD (44.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.83% (474.48 USD)
Per equità:
23.53% (272.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 520
XAUUSD 324
USDCAD 245
USDJPY 208
GBPUSD 177
GBPJPY 165
USDCHF 161
AUDUSD 140
AUDJPY 101
GBPCHF 90
EURAUD 51
EURGBP 46
BTCUSD 37
AUDCHF 32
NZDJPY 24
AUDCAD 19
EURJPY 10
EURCAD 8
US30 1
US500 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 482
XAUUSD -95
USDCAD 619
USDJPY -163
GBPUSD -134
GBPJPY -148
USDCHF 0
AUDUSD 220
AUDJPY -137
GBPCHF -39
EURAUD -109
EURGBP -55
BTCUSD -70
AUDCHF 13
NZDJPY -14
AUDCAD 1
EURJPY 10
EURCAD -1
US30 0
US500 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 7.8K
XAUUSD -11K
USDCAD 8.4K
USDJPY -424
GBPUSD -2.4K
GBPJPY -4.7K
USDCHF -2.1K
AUDUSD 2.5K
AUDJPY -5.7K
GBPCHF -792
EURAUD -1.9K
EURGBP -1.3K
BTCUSD -700K
AUDCHF 210
NZDJPY -137
AUDCAD 188
EURJPY 566
EURCAD -268
US30 54
US500 99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.43 USD
Worst Trade: -252 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +131.71 USD
Massima perdita consecutiva: -63.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 10
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.59 × 540
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 7
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.50 × 54
Exness-MT5Real15
3.10 × 681
RoboForex-Pro
4.95 × 789
Exness-MT5Real3
5.17 × 472
HFMarketsGlobal-Live1
5.37 × 632
ICMarketsSC-MT5-2
7.28 × 36
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.16 × 1620
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
1 più
Green Pips 


Minimum Investment : 1000 USD


Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.

All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.


Disclaimer : 

Unique experiences and past performances do not guarantee future results

If you are here for a overnight success please dont subscribe.




Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.04 13:24
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.18 13:41
No swaps are charged on the signal account
2025.05.05 11:10
No swaps are charged
2025.05.05 11:10
No swaps are charged
2025.04.21 17:10
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.02.25 09:16
No swaps are charged
2025.02.25 09:16
No swaps are charged
2025.02.21 09:24
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.24 03:20
No swaps are charged on the signal account
2024.12.21 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
