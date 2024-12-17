SeñalesSecciones
Bharat Maheshwari

Mars

Bharat Maheshwari
0 comentarios
Fiabilidad
90 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 107%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 649
Transacciones Rentables:
2 218 (83.72%)
Transacciones Irrentables:
431 (16.27%)
Mejor transacción:
69.44 USD
Peor transacción:
-251.57 USD
Beneficio Bruto:
8 449.94 USD (1 198 727 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 498.18 USD (1 897 637 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
98 (131.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
272.19 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
79.46%
Carga máxima del depósito:
15.03%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
1.36
Transacciones Largas:
1 295 (48.89%)
Transacciones Cortas:
1 354 (51.11%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.36 USD
Beneficio medio:
3.81 USD
Pérdidas medias:
-17.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-63.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-319.95 USD (10)
Crecimiento al mes:
16.14%
Pronóstico anual:
195.77%
Trading algorítmico:
61%
Reducción de balance:
Absoluto:
297.51 USD
Máxima:
701.02 USD (43.82%)
Reducción relativa:
De balance:
42.46% (474.48 USD)
De fondos:
28.82% (489.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 806
XAUUSD 324
USDCAD 245
USDJPY 209
GBPUSD 177
GBPJPY 165
USDCHF 163
AUDUSD 140
AUDJPY 101
GBPCHF 90
EURAUD 51
EURGBP 46
BTCUSD 37
AUDCHF 32
NZDJPY 24
AUDCAD 19
EURJPY 10
EURCAD 8
US30 1
US500 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 1K
XAUUSD -95
USDCAD 619
USDJPY -162
GBPUSD -134
GBPJPY -148
USDCHF 11
AUDUSD 220
AUDJPY -137
GBPCHF -39
EURAUD -109
EURGBP -55
BTCUSD -70
AUDCHF 13
NZDJPY -14
AUDCAD 1
EURJPY 10
EURCAD -1
US30 0
US500 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 20K
XAUUSD -11K
USDCAD 8.4K
USDJPY -263
GBPUSD -2.4K
GBPJPY -4.7K
USDCHF -1.7K
AUDUSD 2.5K
AUDJPY -5.7K
GBPCHF -792
EURAUD -1.9K
EURGBP -1.3K
BTCUSD -700K
AUDCHF 210
NZDJPY -137
AUDCAD 188
EURJPY 566
EURCAD -268
US30 54
US500 99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +69.44 USD
Peor transacción: -252 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 47
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +131.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -63.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 10
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.59 × 540
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 7
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.50 × 54
Exness-MT5Real15
3.10 × 681
RoboForex-Pro
4.95 × 789
Exness-MT5Real3
5.17 × 472
HFMarketsGlobal-Live1
5.37 × 632
ICMarketsSC-MT5-2
7.28 × 36
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.16 × 1620
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
otros 1...
Green Pips 


Minimum Investment : 1000 USD


Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.

All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.


Disclaimer : 

Unique experiences and past performances do not guarantee future results

If you are here for a overnight success please dont subscribe.




