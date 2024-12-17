СигналыРазделы
Bharat Maheshwari

Mars

Bharat Maheshwari
0 отзывов
Надежность
89 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 106%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 644
Прибыльных трейдов:
2 215 (83.77%)
Убыточных трейдов:
429 (16.23%)
Лучший трейд:
69.44 USD
Худший трейд:
-251.57 USD
Общая прибыль:
8 433.23 USD (1 198 460 pips)
Общий убыток:
-7 493.19 USD (1 897 585 pips)
Макс. серия выигрышей:
98 (131.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
272.19 USD (47)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
79.46%
Макс. загрузка депозита:
15.03%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.34
Длинных трейдов:
1 295 (48.98%)
Коротких трейдов:
1 349 (51.02%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
3.81 USD
Средний убыток:
-17.47 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-63.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-319.95 USD (10)
Прирост в месяц:
10.52%
Годовой прогноз:
127.63%
Алготрейдинг:
62%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
297.51 USD
Максимальная:
701.02 USD (43.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.46% (474.48 USD)
По эквити:
28.82% (489.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 801
XAUUSD 324
USDCAD 245
USDJPY 209
GBPUSD 177
GBPJPY 165
USDCHF 163
AUDUSD 140
AUDJPY 101
GBPCHF 90
EURAUD 51
EURGBP 46
BTCUSD 37
AUDCHF 32
NZDJPY 24
AUDCAD 19
EURJPY 10
EURCAD 8
US30 1
US500 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1K
XAUUSD -95
USDCAD 619
USDJPY -162
GBPUSD -134
GBPJPY -148
USDCHF 11
AUDUSD 220
AUDJPY -137
GBPCHF -39
EURAUD -109
EURGBP -55
BTCUSD -70
AUDCHF 13
NZDJPY -14
AUDCAD 1
EURJPY 10
EURCAD -1
US30 0
US500 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 19K
XAUUSD -11K
USDCAD 8.4K
USDJPY -263
GBPUSD -2.4K
GBPJPY -4.7K
USDCHF -1.7K
AUDUSD 2.5K
AUDJPY -5.7K
GBPCHF -792
EURAUD -1.9K
EURGBP -1.3K
BTCUSD -700K
AUDCHF 210
NZDJPY -137
AUDCAD 188
EURJPY 566
EURCAD -268
US30 54
US500 99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +69.44 USD
Худший трейд: -252 USD
Макс. серия выигрышей: 47
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +131.71 USD
Макс. убыток в серии: -63.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 10
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.59 × 540
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 7
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.50 × 54
Exness-MT5Real15
3.10 × 681
RoboForex-Pro
4.95 × 789
Exness-MT5Real3
5.17 × 472
HFMarketsGlobal-Live1
5.37 × 632
ICMarketsSC-MT5-2
7.28 × 36
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.16 × 1620
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
еще 1...
Green Pips 


Minimum Investment : 1000 USD


Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.

All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.


Disclaimer : 

Unique experiences and past performances do not guarantee future results

If you are here for a overnight success please dont subscribe.




Копировать

