Bharat Maheshwari

Mars

Bharat Maheshwari
0 리뷰
안정성
91
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 118%
Exness-MT5Real6
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 670
이익 거래:
2 236 (83.74%)
손실 거래:
434 (16.25%)
최고의 거래:
69.44 USD
최악의 거래:
-251.57 USD
총 수익:
8 558.12 USD (1 200 836 pips)
총 손실:
-7 512.33 USD (1 897 861 pips)
연속 최대 이익:
98 (131.71 USD)
연속 최대 이익:
272.19 USD (47)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
79.46%
최대 입금량:
15.03%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
1.49
롱(주식매수):
1 303 (48.80%)
숏(주식차입매도):
1 367 (51.20%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.39 USD
평균 이익:
3.83 USD
평균 손실:
-17.31 USD
연속 최대 손실:
15 (-63.20 USD)
연속 최대 손실:
-319.95 USD (10)
월별 성장률:
14.82%
연간 예측:
179.84%
Algo 트레이딩:
61%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
297.51 USD
최대한의:
701.02 USD (43.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.46% (474.48 USD)
자본금별:
28.82% (489.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 827
XAUUSD 324
USDCAD 245
USDJPY 209
GBPUSD 177
GBPJPY 165
USDCHF 163
AUDUSD 140
AUDJPY 101
GBPCHF 90
EURAUD 51
EURGBP 46
BTCUSD 37
AUDCHF 32
NZDJPY 24
AUDCAD 19
EURJPY 10
EURCAD 8
US30 1
US500 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 1.1K
XAUUSD -95
USDCAD 619
USDJPY -162
GBPUSD -134
GBPJPY -148
USDCHF 11
AUDUSD 220
AUDJPY -137
GBPCHF -39
EURAUD -109
EURGBP -55
BTCUSD -70
AUDCHF 13
NZDJPY -14
AUDCAD 1
EURJPY 10
EURCAD -1
US30 0
US500 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 21K
XAUUSD -11K
USDCAD 8.4K
USDJPY -263
GBPUSD -2.4K
GBPJPY -4.7K
USDCHF -1.7K
AUDUSD 2.5K
AUDJPY -5.7K
GBPCHF -792
EURAUD -1.9K
EURGBP -1.3K
BTCUSD -700K
AUDCHF 210
NZDJPY -137
AUDCAD 188
EURJPY 566
EURCAD -268
US30 54
US500 99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +69.44 USD
최악의 거래: -252 USD
연속 최대 이익: 47
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +131.71 USD
연속 최대 손실: -63.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 10
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.59 × 540
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 7
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.50 × 54
Exness-MT5Real15
3.10 × 681
RoboForex-Pro
4.95 × 789
Exness-MT5Real3
5.17 × 472
HFMarketsGlobal-Live1
5.37 × 632
ICMarketsSC-MT5-2
7.28 × 36
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.16 × 1620
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
1 더...
Green Pips 


Minimum Investment : 1000 USD


Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.

All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.


Disclaimer : 

Unique experiences and past performances do not guarantee future results

If you are here for a overnight success please dont subscribe.




리뷰 없음
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 18:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Mars
월별 30 USD
118%
0
0
USD
1.9K
USD
91
61%
2 670
83%
79%
1.13
0.39
USD
42%
1:500
