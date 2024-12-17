- 자본
- 축소
트레이드:
2 670
이익 거래:
2 236 (83.74%)
손실 거래:
434 (16.25%)
최고의 거래:
69.44 USD
최악의 거래:
-251.57 USD
총 수익:
8 558.12 USD (1 200 836 pips)
총 손실:
-7 512.33 USD (1 897 861 pips)
연속 최대 이익:
98 (131.71 USD)
연속 최대 이익:
272.19 USD (47)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
79.46%
최대 입금량:
15.03%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
1.49
롱(주식매수):
1 303 (48.80%)
숏(주식차입매도):
1 367 (51.20%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.39 USD
평균 이익:
3.83 USD
평균 손실:
-17.31 USD
연속 최대 손실:
15 (-63.20 USD)
연속 최대 손실:
-319.95 USD (10)
월별 성장률:
14.82%
연간 예측:
179.84%
Algo 트레이딩:
61%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
297.51 USD
최대한의:
701.02 USD (43.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.46% (474.48 USD)
자본금별:
28.82% (489.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|827
|XAUUSD
|324
|USDCAD
|245
|USDJPY
|209
|GBPUSD
|177
|GBPJPY
|165
|USDCHF
|163
|AUDUSD
|140
|AUDJPY
|101
|GBPCHF
|90
|EURAUD
|51
|EURGBP
|46
|BTCUSD
|37
|AUDCHF
|32
|NZDJPY
|24
|AUDCAD
|19
|EURJPY
|10
|EURCAD
|8
|US30
|1
|US500
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-95
|USDCAD
|619
|USDJPY
|-162
|GBPUSD
|-134
|GBPJPY
|-148
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|220
|AUDJPY
|-137
|GBPCHF
|-39
|EURAUD
|-109
|EURGBP
|-55
|BTCUSD
|-70
|AUDCHF
|13
|NZDJPY
|-14
|AUDCAD
|1
|EURJPY
|10
|EURCAD
|-1
|US30
|0
|US500
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|21K
|XAUUSD
|-11K
|USDCAD
|8.4K
|USDJPY
|-263
|GBPUSD
|-2.4K
|GBPJPY
|-4.7K
|USDCHF
|-1.7K
|AUDUSD
|2.5K
|AUDJPY
|-5.7K
|GBPCHF
|-792
|EURAUD
|-1.9K
|EURGBP
|-1.3K
|BTCUSD
|-700K
|AUDCHF
|210
|NZDJPY
|-137
|AUDCAD
|188
|EURJPY
|566
|EURCAD
|-268
|US30
|54
|US500
|99
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +69.44 USD
최악의 거래: -252 USD
연속 최대 이익: 47
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +131.71 USD
연속 최대 손실: -63.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 26
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.09 × 35
|
VantageInternational-Live
|0.09 × 11
|
Darwinex-Live
|0.18 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 10
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.48 × 116
|
Exness-MT5Real6
|0.59 × 540
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 7
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.50 × 54
|
Exness-MT5Real15
|3.10 × 681
|
RoboForex-Pro
|4.95 × 789
|
Exness-MT5Real3
|5.17 × 472
|
HFMarketsGlobal-Live1
|5.37 × 632
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.28 × 36
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
FxPro-MT5
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.16 × 1620
|
XMGlobal-MT5 8
|10.00 × 2
Green Pips
Minimum Investment : 1000 USD
Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.
All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.
Disclaimer :Unique experiences and past performances do not guarantee future results
If you are here for a overnight success please dont subscribe.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
118%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
91
61%
2 670
83%
79%
1.13
0.39
USD
USD
42%
1:500