SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Mars
Bharat Maheshwari

Mars

Bharat Maheshwari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
90 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 109%
Exness-MT5Real6
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 652
Gewinntrades:
2 221 (83.74%)
Verlusttrades:
431 (16.25%)
Bester Trade:
69.44 USD
Schlechtester Trade:
-251.57 USD
Bruttoprofit:
8 464.83 USD (1 199 161 pips)
Bruttoverlust:
-7 498.18 USD (1 897 637 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
98 (131.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
272.19 USD (47)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
79.46%
Max deposit load:
15.03%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
1.38
Long-Positionen:
1 298 (48.94%)
Short-Positionen:
1 354 (51.06%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-63.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-319.95 USD (10)
Wachstum pro Monat :
15.75%
Jahresprognose:
191.12%
Algo-Trading:
61%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
297.51 USD
Maximaler:
701.02 USD (43.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.46% (474.48 USD)
Kapital:
28.82% (489.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 809
XAUUSD 324
USDCAD 245
USDJPY 209
GBPUSD 177
GBPJPY 165
USDCHF 163
AUDUSD 140
AUDJPY 101
GBPCHF 90
EURAUD 51
EURGBP 46
BTCUSD 37
AUDCHF 32
NZDJPY 24
AUDCAD 19
EURJPY 10
EURCAD 8
US30 1
US500 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1.1K
XAUUSD -95
USDCAD 619
USDJPY -162
GBPUSD -134
GBPJPY -148
USDCHF 11
AUDUSD 220
AUDJPY -137
GBPCHF -39
EURAUD -109
EURGBP -55
BTCUSD -70
AUDCHF 13
NZDJPY -14
AUDCAD 1
EURJPY 10
EURCAD -1
US30 0
US500 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 20K
XAUUSD -11K
USDCAD 8.4K
USDJPY -263
GBPUSD -2.4K
GBPJPY -4.7K
USDCHF -1.7K
AUDUSD 2.5K
AUDJPY -5.7K
GBPCHF -792
EURAUD -1.9K
EURGBP -1.3K
BTCUSD -700K
AUDCHF 210
NZDJPY -137
AUDCAD 188
EURJPY 566
EURCAD -268
US30 54
US500 99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +69.44 USD
Schlechtester Trade: -252 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 47
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +131.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -63.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 10
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.59 × 540
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 7
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.50 × 54
Exness-MT5Real15
3.10 × 681
RoboForex-Pro
4.95 × 789
Exness-MT5Real3
5.17 × 472
HFMarketsGlobal-Live1
5.37 × 632
ICMarketsSC-MT5-2
7.28 × 36
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.16 × 1620
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
noch 1 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Green Pips 


Minimum Investment : 1000 USD


Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.

All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.


Disclaimer : 

Unique experiences and past performances do not guarantee future results

If you are here for a overnight success please dont subscribe.




Keine Bewertungen
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.25 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 18:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Mars
30 USD pro Monat
109%
0
0
USD
1.8K
USD
90
61%
2 652
83%
79%
1.12
0.36
USD
42%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.