Bharat Maheshwari

Mars

Bharat Maheshwari
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 46%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 360
Kârla kapanan işlemler:
2 022 (85.67%)
Zararla kapanan işlemler:
338 (14.32%)
En iyi işlem:
47.43 USD
En kötü işlem:
-251.57 USD
Brüt kâr:
7 011.46 USD (1 168 689 pips)
Brüt zarar:
-6 633.51 USD (1 879 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
98 (131.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
272.19 USD (47)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
80.57%
Maks. mevduat yükü:
15.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
1 190 (50.42%)
Satış işlemleri:
1 170 (49.58%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
3.47 USD
Ortalama zarar:
-19.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-63.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-319.95 USD (10)
Aylık büyüme:
-10.53%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
297.51 USD
Maksimum:
701.02 USD (44.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.83% (474.48 USD)
Varlığa göre:
23.53% (272.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 520
XAUUSD 324
USDCAD 245
USDJPY 208
GBPUSD 177
GBPJPY 165
USDCHF 161
AUDUSD 140
AUDJPY 101
GBPCHF 90
EURAUD 51
EURGBP 46
BTCUSD 37
AUDCHF 32
NZDJPY 24
AUDCAD 19
EURJPY 10
EURCAD 8
US30 1
US500 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 482
XAUUSD -95
USDCAD 619
USDJPY -163
GBPUSD -134
GBPJPY -148
USDCHF 0
AUDUSD 220
AUDJPY -137
GBPCHF -39
EURAUD -109
EURGBP -55
BTCUSD -70
AUDCHF 13
NZDJPY -14
AUDCAD 1
EURJPY 10
EURCAD -1
US30 0
US500 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 7.8K
XAUUSD -11K
USDCAD 8.4K
USDJPY -424
GBPUSD -2.4K
GBPJPY -4.7K
USDCHF -2.1K
AUDUSD 2.5K
AUDJPY -5.7K
GBPCHF -792
EURAUD -1.9K
EURGBP -1.3K
BTCUSD -700K
AUDCHF 210
NZDJPY -137
AUDCAD 188
EURJPY 566
EURCAD -268
US30 54
US500 99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.43 USD
En kötü işlem: -252 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +131.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 10
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.59 × 540
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 7
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.50 × 54
Exness-MT5Real15
3.10 × 681
RoboForex-Pro
4.95 × 789
Exness-MT5Real3
5.17 × 472
HFMarketsGlobal-Live1
5.37 × 632
ICMarketsSC-MT5-2
7.28 × 36
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.16 × 1620
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
Green Pips 


Minimum Investment : 1000 USD


Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.

All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.


Disclaimer : 

Unique experiences and past performances do not guarantee future results

If you are here for a overnight success please dont subscribe.




İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.