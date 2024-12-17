- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 360
Kârla kapanan işlemler:
2 022 (85.67%)
Zararla kapanan işlemler:
338 (14.32%)
En iyi işlem:
47.43 USD
En kötü işlem:
-251.57 USD
Brüt kâr:
7 011.46 USD (1 168 689 pips)
Brüt zarar:
-6 633.51 USD (1 879 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
98 (131.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
272.19 USD (47)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
80.57%
Maks. mevduat yükü:
15.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
1 190 (50.42%)
Satış işlemleri:
1 170 (49.58%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
3.47 USD
Ortalama zarar:
-19.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-63.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-319.95 USD (10)
Aylık büyüme:
-10.53%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
297.51 USD
Maksimum:
701.02 USD (44.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.83% (474.48 USD)
Varlığa göre:
23.53% (272.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|520
|XAUUSD
|324
|USDCAD
|245
|USDJPY
|208
|GBPUSD
|177
|GBPJPY
|165
|USDCHF
|161
|AUDUSD
|140
|AUDJPY
|101
|GBPCHF
|90
|EURAUD
|51
|EURGBP
|46
|BTCUSD
|37
|AUDCHF
|32
|NZDJPY
|24
|AUDCAD
|19
|EURJPY
|10
|EURCAD
|8
|US30
|1
|US500
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|482
|XAUUSD
|-95
|USDCAD
|619
|USDJPY
|-163
|GBPUSD
|-134
|GBPJPY
|-148
|USDCHF
|0
|AUDUSD
|220
|AUDJPY
|-137
|GBPCHF
|-39
|EURAUD
|-109
|EURGBP
|-55
|BTCUSD
|-70
|AUDCHF
|13
|NZDJPY
|-14
|AUDCAD
|1
|EURJPY
|10
|EURCAD
|-1
|US30
|0
|US500
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|7.8K
|XAUUSD
|-11K
|USDCAD
|8.4K
|USDJPY
|-424
|GBPUSD
|-2.4K
|GBPJPY
|-4.7K
|USDCHF
|-2.1K
|AUDUSD
|2.5K
|AUDJPY
|-5.7K
|GBPCHF
|-792
|EURAUD
|-1.9K
|EURGBP
|-1.3K
|BTCUSD
|-700K
|AUDCHF
|210
|NZDJPY
|-137
|AUDCAD
|188
|EURJPY
|566
|EURCAD
|-268
|US30
|54
|US500
|99
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.43 USD
En kötü işlem: -252 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +131.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 26
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.09 × 35
|
VantageInternational-Live
|0.09 × 11
|
Darwinex-Live
|0.18 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 10
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.48 × 116
|
Exness-MT5Real6
|0.59 × 540
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 7
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.50 × 54
|
Exness-MT5Real15
|3.10 × 681
|
RoboForex-Pro
|4.95 × 789
|
Exness-MT5Real3
|5.17 × 472
|
HFMarketsGlobal-Live1
|5.37 × 632
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.28 × 36
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
FxPro-MT5
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.16 × 1620
|
XMGlobal-MT5 8
|10.00 × 2
Green Pips
Minimum Investment : 1000 USD
Behind is a very stable logic for a longterm stable growth.
All the trades are secured by a certain TP/SL but if you don't see it means its hidden from the broker.
Disclaimer :Unique experiences and past performances do not guarantee future results
If you are here for a overnight success please dont subscribe.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
46%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
77
69%
2 360
85%
81%
1.05
0.16
USD
USD
44%
1:500