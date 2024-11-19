- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
216
利益トレード:
216 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
4.78 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
198.92 USD (26 041 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
216 (198.92 USD)
最大連続利益:
198.92 USD (216)
シャープレシオ:
1.25
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.90%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
80 (37.04%)
短いトレード:
136 (62.96%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.92 USD
平均利益:
0.92 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
2.37%
年間予想:
28.76%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
51.23% (87.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF
|23
|GBPUSD
|22
|USDCAD
|18
|EURUSD
|17
|AUDUSD
|15
|EURNZD
|13
|EURAUD
|12
|USDJPY
|12
|GBPNZD
|10
|CHFJPY
|8
|CADJPY
|7
|GBPCAD
|7
|NZDUSD
|6
|EURGBP
|5
|EURJPY
|5
|AUDCHF
|4
|AUDNZD
|4
|EURCHF
|4
|AUDJPY
|4
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
|CADCHF
|3
|GBPCHF
|3
|NZDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF
|29
|GBPUSD
|18
|USDCAD
|10
|EURUSD
|17
|AUDUSD
|9
|EURNZD
|18
|EURAUD
|17
|USDJPY
|9
|GBPNZD
|9
|CHFJPY
|10
|CADJPY
|7
|GBPCAD
|4
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|5
|EURJPY
|5
|AUDCHF
|4
|AUDNZD
|2
|EURCHF
|3
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|5
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
|CADCHF
|1
|GBPCHF
|3
|NZDCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF
|2.5K
|GBPUSD
|1.9K
|USDCAD
|1.5K
|EURUSD
|1.8K
|AUDUSD
|894
|EURNZD
|3.3K
|EURAUD
|2.7K
|USDJPY
|1.4K
|GBPNZD
|1.6K
|CHFJPY
|1.6K
|CADJPY
|1.1K
|GBPCAD
|570
|NZDUSD
|323
|EURGBP
|423
|EURJPY
|750
|AUDCHF
|360
|AUDNZD
|302
|EURCHF
|295
|AUDJPY
|332
|EURCAD
|649
|GBPAUD
|498
|GBPJPY
|553
|CADCHF
|114
|GBPCHF
|315
|NZDCHF
|91
|NZDJPY
|106
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.78 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 216
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +198.92 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
|
ProtonCapital-Live
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.08 × 25
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.13 × 316
|
IronFXBM-Real4
|0.20 × 5
|
UniverseWheel-Live
|0.34 × 493
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.39 × 75
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.50 × 6
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
Hankotrade-Live
|0.51 × 126
|
Exness-Real3
|0.51 × 59
|
TickmillUK-Live03
|0.59 × 3395
|
MocazFinancial-Live
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 48033
|
ICMarkets-Live18
|0.66 × 315
|
ICMarkets-Live07
|0.66 × 149
|
ICMarketsSC-Live01
|0.69 × 16
|
TradersWay-Live 2
|0.69 × 77
|
ForexTime-ECN
|0.73 × 26
|
Tickmill-Live09
|0.75 × 670
294 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
This is part of the fulcrum series signal, this signal utilizes the reverse flow of the trend. This is a measured signal, although DD this signal will return profit for a certain period, it is not easy to create a signal with 100% victory over 1 year, make sure to use a broker with a low spread because some positions will be closed even with a small profit to ensure 100% victory.......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
239%
0
0
USD
USD
260
USD
USD
127
88%
216
100%
100%
n/a
0.92
USD
USD
51%
1:500