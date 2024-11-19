シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FulcrumMMA
Muhhamad Ihsan

FulcrumMMA

Muhhamad Ihsan
レビュー0件
信頼性
127週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 239%
Tickmill-Live02
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
216
利益トレード:
216 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
4.78 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
198.92 USD (26 041 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
216 (198.92 USD)
最大連続利益:
198.92 USD (216)
シャープレシオ:
1.25
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
7.90%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
80 (37.04%)
短いトレード:
136 (62.96%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.92 USD
平均利益:
0.92 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
2.37%
年間予想:
28.76%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
51.23% (87.57 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCHF 23
GBPUSD 22
USDCAD 18
EURUSD 17
AUDUSD 15
EURNZD 13
EURAUD 12
USDJPY 12
GBPNZD 10
CHFJPY 8
CADJPY 7
GBPCAD 7
NZDUSD 6
EURGBP 5
EURJPY 5
AUDCHF 4
AUDNZD 4
EURCHF 4
AUDJPY 4
EURCAD 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
CADCHF 3
GBPCHF 3
NZDCHF 2
NZDJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCHF 29
GBPUSD 18
USDCAD 10
EURUSD 17
AUDUSD 9
EURNZD 18
EURAUD 17
USDJPY 9
GBPNZD 9
CHFJPY 10
CADJPY 7
GBPCAD 4
NZDUSD 3
EURGBP 5
EURJPY 5
AUDCHF 4
AUDNZD 2
EURCHF 3
AUDJPY 2
EURCAD 5
GBPAUD 3
GBPJPY 3
CADCHF 1
GBPCHF 3
NZDCHF 1
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCHF 2.5K
GBPUSD 1.9K
USDCAD 1.5K
EURUSD 1.8K
AUDUSD 894
EURNZD 3.3K
EURAUD 2.7K
USDJPY 1.4K
GBPNZD 1.6K
CHFJPY 1.6K
CADJPY 1.1K
GBPCAD 570
NZDUSD 323
EURGBP 423
EURJPY 750
AUDCHF 360
AUDNZD 302
EURCHF 295
AUDJPY 332
EURCAD 649
GBPAUD 498
GBPJPY 553
CADCHF 114
GBPCHF 315
NZDCHF 91
NZDJPY 106
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.78 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 216
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +198.92 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMUK-Real 15
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
ProtonCapital-Live
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live19
0.08 × 25
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 316
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.34 × 493
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
Hankotrade-Live
0.51 × 126
Exness-Real3
0.51 × 59
TickmillUK-Live03
0.59 × 3395
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 48033
ICMarkets-Live18
0.66 × 315
ICMarkets-Live07
0.66 × 149
ICMarketsSC-Live01
0.69 × 16
TradersWay-Live 2
0.69 × 77
ForexTime-ECN
0.73 × 26
Tickmill-Live09
0.75 × 670
294 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
This is part of the fulcrum series signal, this signal utilizes the reverse flow of the trend. This is a measured signal, although DD this signal will return profit for a certain period, it is not easy to create a signal with 100% victory over 1 year, make sure to use a broker with a low spread because some positions will be closed even with a small profit to ensure 100% victory.......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
レビューなし
2026.01.06 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 14:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.26 06:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FulcrumMMA
30 USD/月
239%
0
0
USD
260
USD
127
88%
216
100%
100%
n/a
0.92
USD
51%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください