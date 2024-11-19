- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
201 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.78 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
188.21 USD (24 461 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
201 (188.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
188.21 USD (201)
Sharpe oranı:
1.28
Alım-satım etkinliği:
41.11%
Maks. mevduat yükü:
7.90%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
74 (36.82%)
Satış işlemleri:
127 (63.18%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
0.94 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
4.25%
Yıllık tahmin:
51.61%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
51.23% (87.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|23
|GBPUSD
|22
|EURUSD
|17
|USDCAD
|17
|AUDUSD
|15
|EURNZD
|13
|USDJPY
|12
|EURAUD
|10
|GBPNZD
|9
|CHFJPY
|8
|GBPCAD
|7
|CADJPY
|6
|NZDUSD
|5
|EURGBP
|5
|EURJPY
|5
|AUDCHF
|4
|AUDNZD
|4
|GBPAUD
|3
|GBPCHF
|3
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|CADCHF
|2
|EURCHF
|2
|NZDCHF
|2
|EURCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|29
|GBPUSD
|18
|EURUSD
|17
|USDCAD
|9
|AUDUSD
|9
|EURNZD
|18
|USDJPY
|9
|EURAUD
|16
|GBPNZD
|8
|CHFJPY
|10
|GBPCAD
|4
|CADJPY
|5
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|5
|EURJPY
|5
|AUDCHF
|4
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|3
|GBPCHF
|3
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|CADCHF
|1
|EURCHF
|2
|NZDCHF
|1
|EURCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|2.5K
|GBPUSD
|1.9K
|EURUSD
|1.8K
|USDCAD
|1.4K
|AUDUSD
|894
|EURNZD
|3.3K
|USDJPY
|1.4K
|EURAUD
|2.5K
|GBPNZD
|1.4K
|CHFJPY
|1.6K
|GBPCAD
|570
|CADJPY
|843
|NZDUSD
|299
|EURGBP
|423
|EURJPY
|750
|AUDCHF
|360
|AUDNZD
|302
|GBPAUD
|498
|GBPCHF
|315
|AUDJPY
|304
|GBPJPY
|353
|CADCHF
|88
|EURCHF
|182
|NZDCHF
|91
|EURCAD
|327
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.78 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 201
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +188.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
|
ProtonCapital-Live
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.08 × 24
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.13 × 316
|
IronFXBM-Real4
|0.20 × 5
|
UniverseWheel-Live
|0.34 × 493
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.39 × 75
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.50 × 6
|
Exness-Real3
|0.51 × 59
|
Hankotrade-Live
|0.52 × 122
|
ICMarkets-Live18
|0.55 × 310
|
TickmillUK-Live03
|0.59 × 3394
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 47259
|
MocazFinancial-Live
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.66 × 148
|
ICMarketsSC-Live01
|0.69 × 16
|
TradersWay-Live 2
|0.73 × 73
|
ForexTime-ECN
|0.73 × 26
|
TradeWise-LiveUS
|0.75 × 557
This is part of the fulcrum series signal, this signal utilizes the reverse flow of the trend. This is a measured signal, although DD this signal will return profit for a certain period, it is not easy to create a signal with 100% victory over 1 year, make sure to use a broker with a low spread because some positions will be closed even with a small profit to ensure 100% victory.......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
225%
0
0
USD
USD
269
USD
USD
115
89%
201
100%
41%
n/a
0.94
USD
USD
51%
1:500