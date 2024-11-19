SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FulcrumMM
Muhhamad Ihsan

FulcrumMM

Muhhamad Ihsan
0 inceleme
Güvenilirlik
115 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 225%
Tickmill-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
201 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.78 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
188.21 USD (24 461 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
201 (188.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
188.21 USD (201)
Sharpe oranı:
1.28
Alım-satım etkinliği:
41.11%
Maks. mevduat yükü:
7.90%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
74 (36.82%)
Satış işlemleri:
127 (63.18%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
0.94 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
4.25%
Yıllık tahmin:
51.61%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
51.23% (87.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 23
GBPUSD 22
EURUSD 17
USDCAD 17
AUDUSD 15
EURNZD 13
USDJPY 12
EURAUD 10
GBPNZD 9
CHFJPY 8
GBPCAD 7
CADJPY 6
NZDUSD 5
EURGBP 5
EURJPY 5
AUDCHF 4
AUDNZD 4
GBPAUD 3
GBPCHF 3
AUDJPY 3
GBPJPY 2
CADCHF 2
EURCHF 2
NZDCHF 2
EURCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 29
GBPUSD 18
EURUSD 17
USDCAD 9
AUDUSD 9
EURNZD 18
USDJPY 9
EURAUD 16
GBPNZD 8
CHFJPY 10
GBPCAD 4
CADJPY 5
NZDUSD 3
EURGBP 5
EURJPY 5
AUDCHF 4
AUDNZD 2
GBPAUD 3
GBPCHF 3
AUDJPY 2
GBPJPY 2
CADCHF 1
EURCHF 2
NZDCHF 1
EURCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 2.5K
GBPUSD 1.9K
EURUSD 1.8K
USDCAD 1.4K
AUDUSD 894
EURNZD 3.3K
USDJPY 1.4K
EURAUD 2.5K
GBPNZD 1.4K
CHFJPY 1.6K
GBPCAD 570
CADJPY 843
NZDUSD 299
EURGBP 423
EURJPY 750
AUDCHF 360
AUDNZD 302
GBPAUD 498
GBPCHF 315
AUDJPY 304
GBPJPY 353
CADCHF 88
EURCHF 182
NZDCHF 91
EURCAD 327
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.78 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 201
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +188.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Swissquote-Real1
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
FXCL-Main2
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
ProtonCapital-Live
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.08 × 24
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 316
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.34 × 493
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
Exness-Real3
0.51 × 59
Hankotrade-Live
0.52 × 122
ICMarkets-Live18
0.55 × 310
TickmillUK-Live03
0.59 × 3394
Tickmill-Live02
0.60 × 47259
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
ICMarkets-Live07
0.66 × 148
ICMarketsSC-Live01
0.69 × 16
TradersWay-Live 2
0.73 × 73
ForexTime-ECN
0.73 × 26
TradeWise-LiveUS
0.75 × 557
294 daha fazla...
This is part of the fulcrum series signal, this signal utilizes the reverse flow of the trend. This is a measured signal, although DD this signal will return profit for a certain period, it is not easy to create a signal with 100% victory over 1 year, make sure to use a broker with a low spread because some positions will be closed even with a small profit to ensure 100% victory.......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
İnceleme yok
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 14:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.26 06:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 18:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 02:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 01:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.21 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 04:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FulcrumMM
Ayda 30 USD
225%
0
0
USD
269
USD
115
89%
201
100%
41%
n/a
0.94
USD
51%
1:500
Kopyala

