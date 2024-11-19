SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FulcrumMMA
Muhhamad Ihsan

FulcrumMMA

Muhhamad Ihsan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
127 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 239%
Tickmill-Live02
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
216
Gewinntrades:
216 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
4.78 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
198.92 USD (26 041 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
216 (198.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
198.92 USD (216)
Sharpe Ratio:
1.25
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.90%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
80 (37.04%)
Short-Positionen:
136 (62.96%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
2.37%
Jahresprognose:
28.76%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
51.23% (87.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCHF 23
GBPUSD 22
USDCAD 18
EURUSD 17
AUDUSD 15
EURNZD 13
EURAUD 12
USDJPY 12
GBPNZD 10
CHFJPY 8
CADJPY 7
GBPCAD 7
NZDUSD 6
EURGBP 5
EURJPY 5
AUDCHF 4
AUDNZD 4
EURCHF 4
AUDJPY 4
EURCAD 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
CADCHF 3
GBPCHF 3
NZDCHF 2
NZDJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHF 29
GBPUSD 18
USDCAD 10
EURUSD 17
AUDUSD 9
EURNZD 18
EURAUD 17
USDJPY 9
GBPNZD 9
CHFJPY 10
CADJPY 7
GBPCAD 4
NZDUSD 3
EURGBP 5
EURJPY 5
AUDCHF 4
AUDNZD 2
EURCHF 3
AUDJPY 2
EURCAD 5
GBPAUD 3
GBPJPY 3
CADCHF 1
GBPCHF 3
NZDCHF 1
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHF 2.5K
GBPUSD 1.9K
USDCAD 1.5K
EURUSD 1.8K
AUDUSD 894
EURNZD 3.3K
EURAUD 2.7K
USDJPY 1.4K
GBPNZD 1.6K
CHFJPY 1.6K
CADJPY 1.1K
GBPCAD 570
NZDUSD 323
EURGBP 423
EURJPY 750
AUDCHF 360
AUDNZD 302
EURCHF 295
AUDJPY 332
EURCAD 649
GBPAUD 498
GBPJPY 553
CADCHF 114
GBPCHF 315
NZDCHF 91
NZDJPY 106
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.78 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 216
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +198.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

This is part of the fulcrum series signal, this signal utilizes the reverse flow of the trend. This is a measured signal, although DD this signal will return profit for a certain period, it is not easy to create a signal with 100% victory over 1 year, make sure to use a broker with a low spread because some positions will be closed even with a small profit to ensure 100% victory.......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
FulcrumMMA
30 USD pro Monat
239%
0
0
USD
260
USD
127
88%
216
100%
100%
n/a
0.92
USD
51%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.