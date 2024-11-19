- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
216
Gewinntrades:
216 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
4.78 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
198.92 USD (26 041 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
216 (198.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
198.92 USD (216)
Sharpe Ratio:
1.25
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.90%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
80 (37.04%)
Short-Positionen:
136 (62.96%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
2.37%
Jahresprognose:
28.76%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
51.23% (87.57 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCHF
|23
|GBPUSD
|22
|USDCAD
|18
|EURUSD
|17
|AUDUSD
|15
|EURNZD
|13
|EURAUD
|12
|USDJPY
|12
|GBPNZD
|10
|CHFJPY
|8
|CADJPY
|7
|GBPCAD
|7
|NZDUSD
|6
|EURGBP
|5
|EURJPY
|5
|AUDCHF
|4
|AUDNZD
|4
|EURCHF
|4
|AUDJPY
|4
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
|CADCHF
|3
|GBPCHF
|3
|NZDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCHF
|29
|GBPUSD
|18
|USDCAD
|10
|EURUSD
|17
|AUDUSD
|9
|EURNZD
|18
|EURAUD
|17
|USDJPY
|9
|GBPNZD
|9
|CHFJPY
|10
|CADJPY
|7
|GBPCAD
|4
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|5
|EURJPY
|5
|AUDCHF
|4
|AUDNZD
|2
|EURCHF
|3
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|5
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
|CADCHF
|1
|GBPCHF
|3
|NZDCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCHF
|2.5K
|GBPUSD
|1.9K
|USDCAD
|1.5K
|EURUSD
|1.8K
|AUDUSD
|894
|EURNZD
|3.3K
|EURAUD
|2.7K
|USDJPY
|1.4K
|GBPNZD
|1.6K
|CHFJPY
|1.6K
|CADJPY
|1.1K
|GBPCAD
|570
|NZDUSD
|323
|EURGBP
|423
|EURJPY
|750
|AUDCHF
|360
|AUDNZD
|302
|EURCHF
|295
|AUDJPY
|332
|EURCAD
|649
|GBPAUD
|498
|GBPJPY
|553
|CADCHF
|114
|GBPCHF
|315
|NZDCHF
|91
|NZDJPY
|106
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.78 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 216
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +198.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
|
ProtonCapital-Live
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.08 × 25
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.13 × 316
|
IronFXBM-Real4
|0.20 × 5
|
UniverseWheel-Live
|0.34 × 493
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.39 × 75
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.50 × 6
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
Hankotrade-Live
|0.51 × 126
|
Exness-Real3
|0.51 × 59
|
TickmillUK-Live03
|0.59 × 3395
|
MocazFinancial-Live
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 48033
|
ICMarkets-Live18
|0.66 × 315
|
ICMarkets-Live07
|0.66 × 149
|
ICMarketsSC-Live01
|0.69 × 16
|
TradersWay-Live 2
|0.69 × 77
|
ForexTime-ECN
|0.73 × 26
|
Tickmill-Live09
|0.75 × 670
noch 294 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This is part of the fulcrum series signal, this signal utilizes the reverse flow of the trend. This is a measured signal, although DD this signal will return profit for a certain period, it is not easy to create a signal with 100% victory over 1 year, make sure to use a broker with a low spread because some positions will be closed even with a small profit to ensure 100% victory.......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
239%
0
0
USD
USD
260
USD
USD
127
88%
216
100%
100%
n/a
0.92
USD
USD
51%
1:500