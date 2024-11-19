СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FulcrumMMA
Muhhamad Ihsan

FulcrumMMA

Muhhamad Ihsan
0 отзывов
Надежность
127 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 239%
Tickmill-Live02
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
216
Прибыльных трейдов:
216 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4.78 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
198.92 USD (26 041 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
216 (198.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
198.92 USD (216)
Коэффициент Шарпа:
1.25
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.90%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
80 (37.04%)
Коротких трейдов:
136 (62.96%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.92 USD
Средняя прибыль:
0.92 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
2.37%
Годовой прогноз:
28.76%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
51.23% (87.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF 23
GBPUSD 22
USDCAD 18
EURUSD 17
AUDUSD 15
EURNZD 13
EURAUD 12
USDJPY 12
GBPNZD 10
CHFJPY 8
CADJPY 7
GBPCAD 7
NZDUSD 6
EURGBP 5
EURJPY 5
AUDCHF 4
AUDNZD 4
EURCHF 4
AUDJPY 4
EURCAD 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
CADCHF 3
GBPCHF 3
NZDCHF 2
NZDJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF 29
GBPUSD 18
USDCAD 10
EURUSD 17
AUDUSD 9
EURNZD 18
EURAUD 17
USDJPY 9
GBPNZD 9
CHFJPY 10
CADJPY 7
GBPCAD 4
NZDUSD 3
EURGBP 5
EURJPY 5
AUDCHF 4
AUDNZD 2
EURCHF 3
AUDJPY 2
EURCAD 5
GBPAUD 3
GBPJPY 3
CADCHF 1
GBPCHF 3
NZDCHF 1
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF 2.5K
GBPUSD 1.9K
USDCAD 1.5K
EURUSD 1.8K
AUDUSD 894
EURNZD 3.3K
EURAUD 2.7K
USDJPY 1.4K
GBPNZD 1.6K
CHFJPY 1.6K
CADJPY 1.1K
GBPCAD 570
NZDUSD 323
EURGBP 423
EURJPY 750
AUDCHF 360
AUDNZD 302
EURCHF 295
AUDJPY 332
EURCAD 649
GBPAUD 498
GBPJPY 553
CADCHF 114
GBPCHF 315
NZDCHF 91
NZDJPY 106
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.78 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 216
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +198.92 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMUK-Real 15
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
ProtonCapital-Live
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live19
0.08 × 25
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 316
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.34 × 493
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
Hankotrade-Live
0.51 × 126
Exness-Real3
0.51 × 59
TickmillUK-Live03
0.59 × 3395
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 48033
ICMarkets-Live18
0.66 × 315
ICMarkets-Live07
0.66 × 149
ICMarketsSC-Live01
0.69 × 16
TradersWay-Live 2
0.69 × 77
ForexTime-ECN
0.73 × 26
Tickmill-Live09
0.75 × 670
еще 294...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This is part of the fulcrum series signal, this signal utilizes the reverse flow of the trend. This is a measured signal, although DD this signal will return profit for a certain period, it is not easy to create a signal with 100% victory over 1 year, make sure to use a broker with a low spread because some positions will be closed even with a small profit to ensure 100% victory.......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
Нет отзывов
2026.01.06 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 14:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.26 06:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FulcrumMMA
30 USD в месяц
239%
0
0
USD
260
USD
127
88%
216
100%
100%
n/a
0.92
USD
51%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.