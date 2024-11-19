信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FulcrumMMA
Muhhamad Ihsan

FulcrumMMA

Muhhamad Ihsan
0条评论
可靠性
127
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 239%
Tickmill-Live02
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
216
盈利交易:
216 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
4.78 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
198.92 USD (26 041 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
216 (198.92 USD)
最大连续盈利:
198.92 USD (216)
夏普比率:
1.25
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.90%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.00
长期交易:
80 (37.04%)
短期交易:
136 (62.96%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.92 USD
平均利润:
0.92 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
2.37%
年度预测:
28.76%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
51.23% (87.57 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCHF 23
GBPUSD 22
USDCAD 18
EURUSD 17
AUDUSD 15
EURNZD 13
EURAUD 12
USDJPY 12
GBPNZD 10
CHFJPY 8
CADJPY 7
GBPCAD 7
NZDUSD 6
EURGBP 5
EURJPY 5
AUDCHF 4
AUDNZD 4
EURCHF 4
AUDJPY 4
EURCAD 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
CADCHF 3
GBPCHF 3
NZDCHF 2
NZDJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCHF 29
GBPUSD 18
USDCAD 10
EURUSD 17
AUDUSD 9
EURNZD 18
EURAUD 17
USDJPY 9
GBPNZD 9
CHFJPY 10
CADJPY 7
GBPCAD 4
NZDUSD 3
EURGBP 5
EURJPY 5
AUDCHF 4
AUDNZD 2
EURCHF 3
AUDJPY 2
EURCAD 5
GBPAUD 3
GBPJPY 3
CADCHF 1
GBPCHF 3
NZDCHF 1
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCHF 2.5K
GBPUSD 1.9K
USDCAD 1.5K
EURUSD 1.8K
AUDUSD 894
EURNZD 3.3K
EURAUD 2.7K
USDJPY 1.4K
GBPNZD 1.6K
CHFJPY 1.6K
CADJPY 1.1K
GBPCAD 570
NZDUSD 323
EURGBP 423
EURJPY 750
AUDCHF 360
AUDNZD 302
EURCHF 295
AUDJPY 332
EURCAD 649
GBPAUD 498
GBPJPY 553
CADCHF 114
GBPCHF 315
NZDCHF 91
NZDJPY 106
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.78 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 216
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +198.92 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XMUK-Real 15
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
ProtonCapital-Live
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live19
0.08 × 25
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 316
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.34 × 493
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
Hankotrade-Live
0.51 × 126
Exness-Real3
0.51 × 59
TickmillUK-Live03
0.59 × 3395
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 48033
ICMarkets-Live18
0.66 × 315
ICMarkets-Live07
0.66 × 149
ICMarketsSC-Live01
0.69 × 16
TradersWay-Live 2
0.69 × 77
ForexTime-ECN
0.73 × 26
Tickmill-Live09
0.75 × 670
294 更多...
This is part of the fulcrum series signal, this signal utilizes the reverse flow of the trend. This is a measured signal, although DD this signal will return profit for a certain period, it is not easy to create a signal with 100% victory over 1 year, make sure to use a broker with a low spread because some positions will be closed even with a small profit to ensure 100% victory.......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FulcrumMMA
每月30 USD
239%
0
0
USD
260
USD
127
88%
216
100%
100%
n/a
0.92
USD
51%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载