Muhhamad Ihsan

FulcrumMM

Muhhamad Ihsan
0 recensioni
Affidabilità
115 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 225%
Tickmill-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
201
Profit Trade:
201 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.78 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
188.21 USD (24 461 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
201 (188.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
188.21 USD (201)
Indice di Sharpe:
1.28
Attività di trading:
41.11%
Massimo carico di deposito:
7.90%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
74 (36.82%)
Short Trade:
127 (63.18%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
0.94 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.25%
Previsione annuale:
51.61%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
51.23% (87.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 23
GBPUSD 22
EURUSD 17
USDCAD 17
AUDUSD 15
EURNZD 13
USDJPY 12
EURAUD 10
GBPNZD 9
CHFJPY 8
GBPCAD 7
CADJPY 6
NZDUSD 5
EURGBP 5
EURJPY 5
AUDCHF 4
AUDNZD 4
GBPAUD 3
GBPCHF 3
AUDJPY 3
GBPJPY 2
CADCHF 2
EURCHF 2
NZDCHF 2
EURCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 29
GBPUSD 18
EURUSD 17
USDCAD 9
AUDUSD 9
EURNZD 18
USDJPY 9
EURAUD 16
GBPNZD 8
CHFJPY 10
GBPCAD 4
CADJPY 5
NZDUSD 3
EURGBP 5
EURJPY 5
AUDCHF 4
AUDNZD 2
GBPAUD 3
GBPCHF 3
AUDJPY 2
GBPJPY 2
CADCHF 1
EURCHF 2
NZDCHF 1
EURCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 2.5K
GBPUSD 1.9K
EURUSD 1.8K
USDCAD 1.4K
AUDUSD 894
EURNZD 3.3K
USDJPY 1.4K
EURAUD 2.5K
GBPNZD 1.4K
CHFJPY 1.6K
GBPCAD 570
CADJPY 843
NZDUSD 299
EURGBP 423
EURJPY 750
AUDCHF 360
AUDNZD 302
GBPAUD 498
GBPCHF 315
AUDJPY 304
GBPJPY 353
CADCHF 88
EURCHF 182
NZDCHF 91
EURCAD 327
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.78 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 201
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +188.21 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Swissquote-Real1
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
FXCL-Main2
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
ProtonCapital-Live
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.08 × 24
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 316
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.34 × 493
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
Exness-Real3
0.51 × 59
Hankotrade-Live
0.52 × 122
ICMarkets-Live18
0.55 × 310
TickmillUK-Live03
0.59 × 3394
Tickmill-Live02
0.60 × 47259
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
ICMarkets-Live07
0.66 × 148
ICMarketsSC-Live01
0.69 × 16
TradersWay-Live 2
0.73 × 73
ForexTime-ECN
0.73 × 26
TradeWise-LiveUS
0.75 × 557
294 più
This is part of the fulcrum series signal, this signal utilizes the reverse flow of the trend. This is a measured signal, although DD this signal will return profit for a certain period, it is not easy to create a signal with 100% victory over 1 year, make sure to use a broker with a low spread because some positions will be closed even with a small profit to ensure 100% victory.......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
Non ci sono recensioni
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 14:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.26 06:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 18:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 02:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 01:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.21 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 04:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FulcrumMM
30USD al mese
225%
0
0
USD
269
USD
115
89%
201
100%
41%
n/a
0.94
USD
51%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.