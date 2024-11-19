SeñalesSecciones
Muhhamad Ihsan

FulcrumMMA

Muhhamad Ihsan
0 comentarios
Fiabilidad
127 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 239%
Tickmill-Live02
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
216
Transacciones Rentables:
216 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
4.78 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
198.92 USD (26 041 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
216 (198.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
198.92 USD (216)
Ratio de Sharpe:
1.25
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.90%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
80 (37.04%)
Transacciones Cortas:
136 (62.96%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.92 USD
Beneficio medio:
0.92 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
2.31%
Pronóstico anual:
28.76%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
51.23% (87.57 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCHF 23
GBPUSD 22
USDCAD 18
EURUSD 17
AUDUSD 15
EURNZD 13
EURAUD 12
USDJPY 12
GBPNZD 10
CHFJPY 8
CADJPY 7
GBPCAD 7
NZDUSD 6
EURGBP 5
EURJPY 5
AUDCHF 4
AUDNZD 4
EURCHF 4
AUDJPY 4
EURCAD 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
CADCHF 3
GBPCHF 3
NZDCHF 2
NZDJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCHF 29
GBPUSD 18
USDCAD 10
EURUSD 17
AUDUSD 9
EURNZD 18
EURAUD 17
USDJPY 9
GBPNZD 9
CHFJPY 10
CADJPY 7
GBPCAD 4
NZDUSD 3
EURGBP 5
EURJPY 5
AUDCHF 4
AUDNZD 2
EURCHF 3
AUDJPY 2
EURCAD 5
GBPAUD 3
GBPJPY 3
CADCHF 1
GBPCHF 3
NZDCHF 1
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCHF 2.5K
GBPUSD 1.9K
USDCAD 1.5K
EURUSD 1.8K
AUDUSD 894
EURNZD 3.3K
EURAUD 2.7K
USDJPY 1.4K
GBPNZD 1.6K
CHFJPY 1.6K
CADJPY 1.1K
GBPCAD 570
NZDUSD 323
EURGBP 423
EURJPY 750
AUDCHF 360
AUDNZD 302
EURCHF 295
AUDJPY 332
EURCAD 649
GBPAUD 498
GBPJPY 553
CADCHF 114
GBPCHF 315
NZDCHF 91
NZDJPY 106
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.78 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 216
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +198.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMUK-Real 15
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
ProtonCapital-Live
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live19
0.08 × 25
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 316
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.34 × 493
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
Hankotrade-Live
0.51 × 126
Exness-Real3
0.51 × 59
TickmillUK-Live03
0.59 × 3395
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 48033
ICMarkets-Live18
0.66 × 315
ICMarkets-Live07
0.66 × 149
ICMarketsSC-Live01
0.69 × 16
TradersWay-Live 2
0.69 × 77
ForexTime-ECN
0.73 × 26
Tickmill-Live09
0.75 × 670
otros 294...
This is part of the fulcrum series signal, this signal utilizes the reverse flow of the trend. This is a measured signal, although DD this signal will return profit for a certain period, it is not easy to create a signal with 100% victory over 1 year, make sure to use a broker with a low spread because some positions will be closed even with a small profit to ensure 100% victory.......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
No hay comentarios
2026.01.06 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 14:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.26 06:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
