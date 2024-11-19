SinaisSeções
Muhhamad Ihsan

FulcrumMMA

Muhhamad Ihsan
0 comentários
Confiabilidade
127 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 239%
Tickmill-Live02
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
216
Negociações com lucro:
216 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
4.78 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
198.92 USD (26 041 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
216 (198.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
198.92 USD (216)
Índice de Sharpe:
1.25
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.90%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
80 (37.04%)
Negociações curtas:
136 (62.96%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.92 USD
Lucro médio:
0.92 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
2.37%
Previsão anual:
28.76%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
51.23% (87.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCHF 23
GBPUSD 22
USDCAD 18
EURUSD 17
AUDUSD 15
EURNZD 13
EURAUD 12
USDJPY 12
GBPNZD 10
CHFJPY 8
CADJPY 7
GBPCAD 7
NZDUSD 6
EURGBP 5
EURJPY 5
AUDCHF 4
AUDNZD 4
EURCHF 4
AUDJPY 4
EURCAD 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
CADCHF 3
GBPCHF 3
NZDCHF 2
NZDJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCHF 29
GBPUSD 18
USDCAD 10
EURUSD 17
AUDUSD 9
EURNZD 18
EURAUD 17
USDJPY 9
GBPNZD 9
CHFJPY 10
CADJPY 7
GBPCAD 4
NZDUSD 3
EURGBP 5
EURJPY 5
AUDCHF 4
AUDNZD 2
EURCHF 3
AUDJPY 2
EURCAD 5
GBPAUD 3
GBPJPY 3
CADCHF 1
GBPCHF 3
NZDCHF 1
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCHF 2.5K
GBPUSD 1.9K
USDCAD 1.5K
EURUSD 1.8K
AUDUSD 894
EURNZD 3.3K
EURAUD 2.7K
USDJPY 1.4K
GBPNZD 1.6K
CHFJPY 1.6K
CADJPY 1.1K
GBPCAD 570
NZDUSD 323
EURGBP 423
EURJPY 750
AUDCHF 360
AUDNZD 302
EURCHF 295
AUDJPY 332
EURCAD 649
GBPAUD 498
GBPJPY 553
CADCHF 114
GBPCHF 315
NZDCHF 91
NZDJPY 106
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.78 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 216
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +198.92 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMUK-Real 15
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
ProtonCapital-Live
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live19
0.08 × 25
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 316
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.34 × 493
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
Hankotrade-Live
0.51 × 126
Exness-Real3
0.51 × 59
TickmillUK-Live03
0.59 × 3395
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 48033
ICMarkets-Live18
0.66 × 315
ICMarkets-Live07
0.66 × 149
ICMarketsSC-Live01
0.69 × 16
TradersWay-Live 2
0.69 × 77
ForexTime-ECN
0.73 × 26
Tickmill-Live09
0.75 × 670
294 mais ...
This is part of the fulcrum series signal, this signal utilizes the reverse flow of the trend. This is a measured signal, although DD this signal will return profit for a certain period, it is not easy to create a signal with 100% victory over 1 year, make sure to use a broker with a low spread because some positions will be closed even with a small profit to ensure 100% victory.......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
Sem comentários
2026.01.06 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 14:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.26 06:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
