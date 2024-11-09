シグナルセクション
Agus Wahyu Pratomo

BreakZone Scalper HFM

Agus Wahyu Pratomo
レビュー0件
信頼性
62週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 420%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
274
利益トレード:
207 (75.54%)
損失トレード:
67 (24.45%)
ベストトレード:
19.50 USD
最悪のトレード:
-28.02 USD
総利益:
863.11 USD (48 423 pips)
総損失:
-686.44 USD (32 677 pips)
最大連続の勝ち:
38 (66.17 USD)
最大連続利益:
68.78 USD (16)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
1.29%
最大入金額:
17.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
2.03
長いトレード:
186 (67.88%)
短いトレード:
88 (32.12%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
4.17 USD
平均損失:
-10.25 USD
最大連続の負け:
4 (-33.14 USD)
最大連続損失:
-54.42 USD (2)
月間成長:
-3.36%
年間予想:
-40.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
87.04 USD (61.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.82% (86.90 USD)
エクイティによる:
18.30% (21.88 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDb 274
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDb 177
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDb 16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19.50 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +66.17 USD
最大連続損失: -33.14 USD

Trade using EA BreakZone 

Product : https://www.mql5.com/en/market/product/124930

Trade on XAUUSD

Use BreakOut Strategy single entry with tight stop loss

Not using any dangerous strategy like Grid, averaging, martingale

Best minimum to follow is $100 for smallest lot 0.01


