- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
274
利益トレード:
207 (75.54%)
損失トレード:
67 (24.45%)
ベストトレード:
19.50 USD
最悪のトレード:
-28.02 USD
総利益:
863.11 USD (48 423 pips)
総損失:
-686.44 USD (32 677 pips)
最大連続の勝ち:
38 (66.17 USD)
最大連続利益:
68.78 USD (16)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
1.29%
最大入金額:
17.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
2.03
長いトレード:
186 (67.88%)
短いトレード:
88 (32.12%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
4.17 USD
平均損失:
-10.25 USD
最大連続の負け:
4 (-33.14 USD)
最大連続損失:
-54.42 USD (2)
月間成長:
-3.36%
年間予想:
-40.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
87.04 USD (61.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.82% (86.90 USD)
エクイティによる:
18.30% (21.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|274
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|177
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.50 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +66.17 USD
最大連続損失: -33.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsGlobal-Live1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Trade using EA BreakZone
Product : https://www.mql5.com/en/market/product/124930
Trade on XAUUSD
Use BreakOut Strategy single entry with tight stop loss
Not using any dangerous strategy like Grid, averaging, martingale
Best minimum to follow is $100 for smallest lot 0.01
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
420%
0
0
USD
USD
140
USD
USD
62
100%
274
75%
1%
1.25
0.64
USD
USD
52%
1:500