İşlemler:
198
Kârla kapanan işlemler:
157 (79.29%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (20.71%)
En iyi işlem:
19.50 USD
En kötü işlem:
-28.02 USD
Brüt kâr:
596.59 USD (35 124 pips)
Brüt zarar:
-457.70 USD (22 019 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (66.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.78 USD (16)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
1.29%
Maks. mevduat yükü:
16.23%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
122 (61.62%)
Satış işlemleri:
76 (38.38%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
3.80 USD
Ortalama zarar:
-11.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-26.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.42 USD (2)
Aylık büyüme:
31.99%
Yıllık tahmin:
388.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
87.04 USD (61.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.82% (86.90 USD)
Varlığa göre:
18.30% (21.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|198
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|139
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.50 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +66.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.88 USD
Trade using EA BreakZone
Product : https://www.mql5.com/en/market/product/124930
Trade on XAUUSD
Use BreakOut Strategy single entry with tight stop loss
Not using any dangerous strategy like Grid, averaging, martingale
Best minimum to follow is $100 for smallest lot 0.01
