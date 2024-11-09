- 자본
- 축소
트레이드:
284
이익 거래:
213 (75.00%)
손실 거래:
71 (25.00%)
최고의 거래:
19.50 USD
최악의 거래:
-28.02 USD
총 수익:
901.35 USD (50 333 pips)
총 손실:
-726.86 USD (34 597 pips)
연속 최대 이익:
38 (66.17 USD)
연속 최대 이익:
68.78 USD (16)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
1.29%
최대 입금량:
17.03%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
16 분
회복 요인:
2.00
롱(주식매수):
192 (67.61%)
숏(주식차입매도):
92 (32.39%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
0.61 USD
평균 이익:
4.23 USD
평균 손실:
-10.24 USD
연속 최대 손실:
4 (-33.14 USD)
연속 최대 손실:
-54.42 USD (2)
월별 성장률:
12.70%
연간 예측:
154.09%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.07 USD
최대한의:
87.04 USD (61.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.82% (86.90 USD)
자본금별:
18.30% (21.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|284
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDb
|174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDb
|16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.50 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +66.17 USD
연속 최대 손실: -33.14 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsGlobal-Live1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Trade using EA BreakZone
Product : https://www.mql5.com/en/market/product/124930
Trade on XAUUSD
Use BreakOut Strategy single entry with tight stop loss
Not using any dangerous strategy like Grid, averaging, martingale
Best minimum to follow is $100 for smallest lot 0.01
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
412%
0
0
USD
USD
138
USD
USD
63
100%
284
75%
1%
1.24
0.61
USD
USD
52%
1:500