Agus Wahyu Pratomo

BreakZone Scalper HFM

Agus Wahyu Pratomo
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 311%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
198
Bénéfice trades:
157 (79.29%)
Perte trades:
41 (20.71%)
Meilleure transaction:
19.50 USD
Pire transaction:
-28.02 USD
Bénéfice brut:
596.59 USD (35 124 pips)
Perte brute:
-457.70 USD (22 019 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (66.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
68.78 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
1.29%
Charge de dépôt maximale:
16.23%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
21 minutes
Facteur de récupération:
1.60
Longs trades:
122 (61.62%)
Courts trades:
76 (38.38%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.70 USD
Bénéfice moyen:
3.80 USD
Perte moyenne:
-11.16 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-26.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-54.42 USD (2)
Croissance mensuelle:
34.63%
Prévision annuelle:
420.14%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.07 USD
Maximal:
87.04 USD (61.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.82% (86.90 USD)
Par fonds propres:
18.30% (21.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 198
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb 139
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb 13K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.50 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +66.17 USD
Perte consécutive maximale: -26.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trade using EA BreakZone 

Product : https://www.mql5.com/en/market/product/124930

Trade on XAUUSD

Use BreakOut Strategy single entry with tight stop loss

Not using any dangerous strategy like Grid, averaging, martingale

Best minimum to follow is $100 for smallest lot 0.01


Aucun avis
2025.09.20 10:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 19:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.26 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 14:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.07 16:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.92% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.20 08:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.20 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.16 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 17:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.26 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.22 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
