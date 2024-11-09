SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / BreakZone Scalper HFM
Agus Wahyu Pratomo

BreakZone Scalper HFM

Agus Wahyu Pratomo
Confiabilidade
62 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 420%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
274
Negociações com lucro:
207 (75.54%)
Negociações com perda:
67 (24.45%)
Melhor negociação:
19.50 USD
Pior negociação:
-28.02 USD
Lucro bruto:
863.11 USD (48 423 pips)
Perda bruta:
-686.44 USD (32 677 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (66.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.78 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
1.29%
Depósito máximo carregado:
17.03%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
2.03
Negociações longas:
186 (67.88%)
Negociações curtas:
88 (32.12%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.64 USD
Lucro médio:
4.17 USD
Perda média:
-10.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-33.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-54.42 USD (2)
Crescimento mensal:
2.71%
Previsão anual:
32.83%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
87.04 USD (61.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.82% (86.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.30% (21.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDb 274
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDb 177
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDb 16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.50 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +66.17 USD
Máxima perda consecutiva: -33.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trade using EA BreakZone 

Product : https://www.mql5.com/en/market/product/124930

Trade on XAUUSD

Use BreakOut Strategy single entry with tight stop loss

Not using any dangerous strategy like Grid, averaging, martingale

Best minimum to follow is $100 for smallest lot 0.01


