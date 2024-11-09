- Crescimento
Negociações:
274
Negociações com lucro:
207 (75.54%)
Negociações com perda:
67 (24.45%)
Melhor negociação:
19.50 USD
Pior negociação:
-28.02 USD
Lucro bruto:
863.11 USD (48 423 pips)
Perda bruta:
-686.44 USD (32 677 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (66.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.78 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
1.29%
Depósito máximo carregado:
17.03%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
2.03
Negociações longas:
186 (67.88%)
Negociações curtas:
88 (32.12%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.64 USD
Lucro médio:
4.17 USD
Perda média:
-10.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-33.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-54.42 USD (2)
Crescimento mensal:
2.71%
Previsão anual:
32.83%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
87.04 USD (61.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.82% (86.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.30% (21.88 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
XAUUSDb
274
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
XAUUSDb
177
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
XAUUSDb
16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.50 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +66.17 USD
Máxima perda consecutiva: -33.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Trade using EA BreakZone
Product : https://www.mql5.com/en/market/product/124930
Trade on XAUUSD
Use BreakOut Strategy single entry with tight stop loss
Not using any dangerous strategy like Grid, averaging, martingale
Best minimum to follow is $100 for smallest lot 0.01
