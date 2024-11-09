СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BreakZone Scalper HFM
Agus Wahyu Pratomo

BreakZone Scalper HFM

Agus Wahyu Pratomo
0 отзывов
Надежность
62 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 429%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
272
Прибыльных трейдов:
206 (75.73%)
Убыточных трейдов:
66 (24.26%)
Лучший трейд:
19.50 USD
Худший трейд:
-28.02 USD
Общая прибыль:
857.03 USD (48 120 pips)
Общий убыток:
-677.76 USD (32 264 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (66.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.78 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
1.29%
Макс. загрузка депозита:
17.03%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
2.06
Длинных трейдов:
184 (67.65%)
Коротких трейдов:
88 (32.35%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
4.16 USD
Средний убыток:
-10.27 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-33.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.42 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.08%
Годовой прогноз:
-1.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
87.04 USD (61.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.82% (86.90 USD)
По эквити:
18.30% (21.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 272
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 179
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 16K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.50 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +66.17 USD
Макс. убыток в серии: -33.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trade using EA BreakZone 

Product : https://www.mql5.com/en/market/product/124930

Trade on XAUUSD

Use BreakOut Strategy single entry with tight stop loss

Not using any dangerous strategy like Grid, averaging, martingale

Best minimum to follow is $100 for smallest lot 0.01


Нет отзывов
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 04:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 03:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 12:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 11:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 15:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 10:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 19:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.26 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
