Всего трейдов:
272
Прибыльных трейдов:
206 (75.73%)
Убыточных трейдов:
66 (24.26%)
Лучший трейд:
19.50 USD
Худший трейд:
-28.02 USD
Общая прибыль:
857.03 USD (48 120 pips)
Общий убыток:
-677.76 USD (32 264 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (66.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.78 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
1.29%
Макс. загрузка депозита:
17.03%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
2.06
Длинных трейдов:
184 (67.65%)
Коротких трейдов:
88 (32.35%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
4.16 USD
Средний убыток:
-10.27 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-33.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.42 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.08%
Годовой прогноз:
-1.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
87.04 USD (61.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.82% (86.90 USD)
По эквити:
18.30% (21.88 USD)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSDb
272
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSDb
179
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSDb
16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Trade using EA BreakZone
Product : https://www.mql5.com/en/market/product/124930
Trade on XAUUSD
Use BreakOut Strategy single entry with tight stop loss
Not using any dangerous strategy like Grid, averaging, martingale
Best minimum to follow is $100 for smallest lot 0.01
