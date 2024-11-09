- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
198
Profit Trade:
157 (79.29%)
Loss Trade:
41 (20.71%)
Best Trade:
19.50 USD
Worst Trade:
-28.02 USD
Profitto lordo:
596.59 USD (35 124 pips)
Perdita lorda:
-457.70 USD (22 019 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (66.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.78 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
1.29%
Massimo carico di deposito:
16.23%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
122 (61.62%)
Short Trade:
76 (38.38%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
3.80 USD
Perdita media:
-11.16 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-26.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.42 USD (2)
Crescita mensile:
34.63%
Previsione annuale:
420.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
87.04 USD (61.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.82% (86.90 USD)
Per equità:
18.30% (21.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|198
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|139
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.50 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +66.17 USD
Massima perdita consecutiva: -26.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trade using EA BreakZone
Product : https://www.mql5.com/en/market/product/124930
Trade on XAUUSD
Use BreakOut Strategy single entry with tight stop loss
Not using any dangerous strategy like Grid, averaging, martingale
Best minimum to follow is $100 for smallest lot 0.01
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
311%
0
0
USD
USD
144
USD
USD
48
100%
198
79%
1%
1.30
0.70
USD
USD
52%
1:500