SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BreakZone Scalper HFM
Agus Wahyu Pratomo

BreakZone Scalper HFM

Agus Wahyu Pratomo
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 311%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
198
Profit Trade:
157 (79.29%)
Loss Trade:
41 (20.71%)
Best Trade:
19.50 USD
Worst Trade:
-28.02 USD
Profitto lordo:
596.59 USD (35 124 pips)
Perdita lorda:
-457.70 USD (22 019 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (66.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.78 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
1.29%
Massimo carico di deposito:
16.23%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
122 (61.62%)
Short Trade:
76 (38.38%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
3.80 USD
Perdita media:
-11.16 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-26.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.42 USD (2)
Crescita mensile:
34.63%
Previsione annuale:
420.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
87.04 USD (61.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.82% (86.90 USD)
Per equità:
18.30% (21.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 198
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 139
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 13K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.50 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +66.17 USD
Massima perdita consecutiva: -26.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trade using EA BreakZone 

Product : https://www.mql5.com/en/market/product/124930

Trade on XAUUSD

Use BreakOut Strategy single entry with tight stop loss

Not using any dangerous strategy like Grid, averaging, martingale

Best minimum to follow is $100 for smallest lot 0.01


Non ci sono recensioni
2025.09.20 10:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 19:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.26 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 14:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.07 16:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.92% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.20 08:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.20 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.16 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 17:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.26 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.22 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BreakZone Scalper HFM
30USD al mese
311%
0
0
USD
144
USD
48
100%
198
79%
1%
1.30
0.70
USD
52%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.