SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BreakZone Scalper HFM
Agus Wahyu Pratomo

BreakZone Scalper HFM

Agus Wahyu Pratomo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
62 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 337%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
276
Gewinntrades:
207 (75.00%)
Verlusttrades:
69 (25.00%)
Bester Trade:
19.50 USD
Schlechtester Trade:
-28.02 USD
Bruttoprofit:
863.11 USD (48 423 pips)
Bruttoverlust:
-708.86 USD (33 778 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (66.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
68.78 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
1.29%
Max deposit load:
17.03%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
1.77
Long-Positionen:
186 (67.39%)
Short-Positionen:
90 (32.61%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
0.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-33.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-54.42 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-18.79%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
87.04 USD (61.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.82% (86.90 USD)
Kapital:
18.30% (21.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDb 276
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDb 154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDb 15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.50 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +66.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -33.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsGlobal-Live1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trade using EA BreakZone 

Product : https://www.mql5.com/en/market/product/124930

Trade on XAUUSD

Use BreakOut Strategy single entry with tight stop loss

Not using any dangerous strategy like Grid, averaging, martingale

Best minimum to follow is $100 for smallest lot 0.01


Keine Bewertungen
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 04:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 03:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 12:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 11:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 15:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 10:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 19:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.26 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BreakZone Scalper HFM
30 USD pro Monat
337%
0
0
USD
118
USD
62
100%
276
75%
1%
1.21
0.56
USD
52%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.