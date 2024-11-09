SeñalesSecciones
Agus Wahyu Pratomo

BreakZone Scalper HFM

Agus Wahyu Pratomo
0 comentarios
Fiabilidad
62 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 420%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
274
Transacciones Rentables:
207 (75.54%)
Transacciones Irrentables:
67 (24.45%)
Mejor transacción:
19.50 USD
Peor transacción:
-28.02 USD
Beneficio Bruto:
863.11 USD (48 423 pips)
Pérdidas Brutas:
-686.44 USD (32 677 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (66.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
68.78 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
1.29%
Carga máxima del depósito:
17.03%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
2.03
Transacciones Largas:
186 (67.88%)
Transacciones Cortas:
88 (32.12%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
0.64 USD
Beneficio medio:
4.17 USD
Pérdidas medias:
-10.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-33.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.42 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.71%
Pronóstico anual:
32.83%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
87.04 USD (61.64%)
Reducción relativa:
De balance:
51.82% (86.90 USD)
De fondos:
18.30% (21.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDb 274
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDb 177
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDb 16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.50 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +66.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -33.14 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsGlobal-Live1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trade using EA BreakZone 

Product : https://www.mql5.com/en/market/product/124930

Trade on XAUUSD

Use BreakOut Strategy single entry with tight stop loss

Not using any dangerous strategy like Grid, averaging, martingale

Best minimum to follow is $100 for smallest lot 0.01


No hay comentarios
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 04:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 03:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 12:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 11:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 15:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 10:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 19:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.26 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
