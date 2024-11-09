- Incremento
Total de Trades:
274
Transacciones Rentables:
207 (75.54%)
Transacciones Irrentables:
67 (24.45%)
Mejor transacción:
19.50 USD
Peor transacción:
-28.02 USD
Beneficio Bruto:
863.11 USD (48 423 pips)
Pérdidas Brutas:
-686.44 USD (32 677 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (66.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
68.78 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
1.29%
Carga máxima del depósito:
17.03%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
2.03
Transacciones Largas:
186 (67.88%)
Transacciones Cortas:
88 (32.12%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
0.64 USD
Beneficio medio:
4.17 USD
Pérdidas medias:
-10.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-33.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.42 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.71%
Pronóstico anual:
32.83%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
87.04 USD (61.64%)
Reducción relativa:
De balance:
51.82% (86.90 USD)
De fondos:
18.30% (21.88 USD)
Símbolo
Transacciones
Sell
Buy
XAUUSDb
274
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo
Beneficio Bruto, USD
Loss, USD
Beneficio, USD
XAUUSDb
177
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo
Beneficio Bruto, pips
Loss, pips
Beneficio, pips
XAUUSDb
16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +19.50 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +66.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -33.14 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsGlobal-Live1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Trade using EA BreakZone
Product : https://www.mql5.com/en/market/product/124930
Trade on XAUUSD
Use BreakOut Strategy single entry with tight stop loss
Not using any dangerous strategy like Grid, averaging, martingale
Best minimum to follow is $100 for smallest lot 0.01
