交易:
273
盈利交易:
207 (75.82%)
亏损交易:
66 (24.18%)
最好交易:
19.50 USD
最差交易:
-28.02 USD
毛利:
863.11 USD (48 423 pips)
毛利亏损:
-677.96 USD (32 264 pips)
最大连续赢利:
38 (66.17 USD)
最大连续盈利:
68.78 USD (16)
夏普比率:
0.14
交易活动:
1.29%
最大入金加载:
17.03%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
2.13
长期交易:
185 (67.77%)
短期交易:
88 (32.23%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.68 USD
平均利润:
4.17 USD
平均损失:
-10.27 USD
最大连续失误:
4 (-33.14 USD)
最大连续亏损:
-54.42 USD (2)
每月增长:
8.94%
年度预测:
108.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
87.04 USD (61.64%)
相对跌幅:
结余:
51.82% (86.90 USD)
净值:
18.30% (21.88 USD)
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Trade using EA BreakZone
Product : https://www.mql5.com/en/market/product/124930
Trade on XAUUSD
Use BreakOut Strategy single entry with tight stop loss
Not using any dangerous strategy like Grid, averaging, martingale
Best minimum to follow is $100 for smallest lot 0.01
