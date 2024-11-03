- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 039
利益トレード:
1 530 (75.03%)
損失トレード:
509 (24.96%)
ベストトレード:
314.70 USD
最悪のトレード:
-614.00 USD
総利益:
3 722.11 USD (220 730 pips)
総損失:
-3 616.77 USD (232 370 pips)
最大連続の勝ち:
43 (20.70 USD)
最大連続利益:
461.80 USD (10)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
93.71%
最大入金額:
12.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.10
長いトレード:
1 014 (49.73%)
短いトレード:
1 025 (50.27%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.05 USD
平均利益:
2.43 USD
平均損失:
-7.11 USD
最大連続の負け:
13 (-346.75 USD)
最大連続損失:
-614.00 USD (1)
月間成長:
1.47%
年間予想:
18.45%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
388.41 USD
最大の:
1 088.24 USD (67.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.32% (1 085.26 USD)
エクイティによる:
46.63% (1 435.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|1178
|EURUSDm#
|481
|GOLDm#
|120
|AUDNZDm#
|102
|GBPUSDm#
|74
|AUDCHFm#
|67
|EURCHFm#
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCADm#
|343
|EURUSDm#
|-334
|GOLDm#
|-5
|AUDNZDm#
|50
|GBPUSDm#
|-2
|AUDCHFm#
|35
|EURCHFm#
|18
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCADm#
|18K
|EURUSDm#
|-32K
|GOLDm#
|-3.1K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|GBPUSDm#
|-2.3K
|AUDCHFm#
|5.6K
|EURCHFm#
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +314.70 USD
最悪のトレード: -614 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +20.70 USD
最大連続損失: -346.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Mulai $600 tanggal 3 Nov 2024
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
5%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
60
99%
2 039
75%
94%
1.02
0.05
USD
USD
47%
1:500