Total de Trades:
2 039
Transacciones Rentables:
1 530 (75.03%)
Transacciones Irrentables:
509 (24.96%)
Mejor transacción:
314.70 USD
Peor transacción:
-614.00 USD
Beneficio Bruto:
3 722.11 USD (220 730 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 616.77 USD (232 370 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (20.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
461.80 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
93.71%
Carga máxima del depósito:
12.55%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.10
Transacciones Largas:
1 014 (49.73%)
Transacciones Cortas:
1 025 (50.27%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.05 USD
Beneficio medio:
2.43 USD
Pérdidas medias:
-7.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-346.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-614.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.52%
Pronóstico anual:
18.45%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
388.41 USD
Máxima:
1 088.24 USD (67.54%)
Reducción relativa:
De balance:
32.32% (1 085.26 USD)
De fondos:
46.63% (1 435.74 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|1178
|EURUSDm#
|481
|GOLDm#
|120
|AUDNZDm#
|102
|GBPUSDm#
|74
|AUDCHFm#
|67
|EURCHFm#
|17
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCADm#
|343
|EURUSDm#
|-334
|GOLDm#
|-5
|AUDNZDm#
|50
|GBPUSDm#
|-2
|AUDCHFm#
|35
|EURCHFm#
|18
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCADm#
|18K
|EURUSDm#
|-32K
|GOLDm#
|-3.1K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|GBPUSDm#
|-2.3K
|AUDCHFm#
|5.6K
|EURCHFm#
|4.3K
Mejor transacción: +314.70 USD
Peor transacción: -614 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +20.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -346.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 44" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
