- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 713
Profit Trade:
1 276 (74.48%)
Loss Trade:
437 (25.51%)
Best Trade:
314.70 USD
Worst Trade:
-614.00 USD
Profitto lordo:
3 505.98 USD (163 744 pips)
Perdita lorda:
-3 553.94 USD (201 612 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (12.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
461.80 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
91.70%
Massimo carico di deposito:
12.55%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
870 (50.79%)
Short Trade:
843 (49.21%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
2.75 USD
Perdita media:
-8.13 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-346.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-614.00 USD (1)
Crescita mensile:
0.27%
Previsione annuale:
3.75%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
388.41 USD
Massimale:
1 088.24 USD (67.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.32% (1 085.26 USD)
Per equità:
46.63% (1 435.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|1034
|EURUSDm#
|481
|GOLDm#
|120
|GBPUSDm#
|74
|AUDCHFm#
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADm#
|291
|EURUSDm#
|-334
|GOLDm#
|-5
|GBPUSDm#
|-2
|AUDCHFm#
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADm#
|-854
|EURUSDm#
|-32K
|GOLDm#
|-3.1K
|GBPUSDm#
|-2.3K
|AUDCHFm#
|519
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +314.70 USD
Worst Trade: -614 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.08 USD
Massima perdita consecutiva: -346.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
