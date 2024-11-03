SegnaliSezioni
Marcho Ibrahim

Tabungan Balap 1

Marcho Ibrahim
0 recensioni
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -2%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 713
Profit Trade:
1 276 (74.48%)
Loss Trade:
437 (25.51%)
Best Trade:
314.70 USD
Worst Trade:
-614.00 USD
Profitto lordo:
3 505.98 USD (163 744 pips)
Perdita lorda:
-3 553.94 USD (201 612 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (12.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
461.80 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
91.70%
Massimo carico di deposito:
12.55%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
870 (50.79%)
Short Trade:
843 (49.21%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
2.75 USD
Perdita media:
-8.13 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-346.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-614.00 USD (1)
Crescita mensile:
0.27%
Previsione annuale:
3.75%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
388.41 USD
Massimale:
1 088.24 USD (67.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.32% (1 085.26 USD)
Per equità:
46.63% (1 435.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADm# 1034
EURUSDm# 481
GOLDm# 120
GBPUSDm# 74
AUDCHFm# 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADm# 291
EURUSDm# -334
GOLDm# -5
GBPUSDm# -2
AUDCHFm# 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADm# -854
EURUSDm# -32K
GOLDm# -3.1K
GBPUSDm# -2.3K
AUDCHFm# 519
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +314.70 USD
Worst Trade: -614 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.08 USD
Massima perdita consecutiva: -346.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Mulai $600 tanggal 3 Nov 2024
Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 05:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.05.20 16:04
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.17 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.04.11 09:30
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.77% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 15:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 01:42
No swaps are charged on the signal account
