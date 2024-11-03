СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Tabungan Balap 1
Marcho Ibrahim

Tabungan Balap 1

Marcho Ibrahim
0 отзывов
Надежность
60 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 5%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 035
Прибыльных трейдов:
1 526 (74.98%)
Убыточных трейдов:
509 (25.01%)
Лучший трейд:
314.70 USD
Худший трейд:
-614.00 USD
Общая прибыль:
3 721.14 USD (220 077 pips)
Общий убыток:
-3 616.77 USD (232 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (20.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
461.80 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
93.71%
Макс. загрузка депозита:
12.55%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
1 010 (49.63%)
Коротких трейдов:
1 025 (50.37%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
2.44 USD
Средний убыток:
-7.11 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-346.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-614.00 USD (1)
Прирост в месяц:
1.57%
Годовой прогноз:
22.52%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
388.41 USD
Максимальная:
1 088.24 USD (67.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.32% (1 085.26 USD)
По эквити:
46.63% (1 435.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADm# 1178
EURUSDm# 481
GOLDm# 120
AUDNZDm# 98
GBPUSDm# 74
AUDCHFm# 67
EURCHFm# 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADm# 343
EURUSDm# -334
GOLDm# -5
AUDNZDm# 49
GBPUSDm# -2
AUDCHFm# 35
EURCHFm# 18
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADm# 18K
EURUSDm# -32K
GOLDm# -3.1K
AUDNZDm# -2.3K
GBPUSDm# -2.3K
AUDCHFm# 5.6K
EURCHFm# 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +314.70 USD
Худший трейд: -614 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +20.70 USD
Макс. убыток в серии: -346.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Mulai $600 tanggal 3 Nov 2024
Нет отзывов
