Всего трейдов:
2 035
Прибыльных трейдов:
1 526 (74.98%)
Убыточных трейдов:
509 (25.01%)
Лучший трейд:
314.70 USD
Худший трейд:
-614.00 USD
Общая прибыль:
3 721.14 USD (220 077 pips)
Общий убыток:
-3 616.77 USD (232 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (20.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
461.80 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
93.71%
Макс. загрузка депозита:
12.55%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
1 010 (49.63%)
Коротких трейдов:
1 025 (50.37%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
2.44 USD
Средний убыток:
-7.11 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-346.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-614.00 USD (1)
Прирост в месяц:
1.57%
Годовой прогноз:
22.52%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
388.41 USD
Максимальная:
1 088.24 USD (67.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.32% (1 085.26 USD)
По эквити:
46.63% (1 435.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|1178
|EURUSDm#
|481
|GOLDm#
|120
|AUDNZDm#
|98
|GBPUSDm#
|74
|AUDCHFm#
|67
|EURCHFm#
|17
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADm#
|343
|EURUSDm#
|-334
|GOLDm#
|-5
|AUDNZDm#
|49
|GBPUSDm#
|-2
|AUDCHFm#
|35
|EURCHFm#
|18
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADm#
|18K
|EURUSDm#
|-32K
|GOLDm#
|-3.1K
|AUDNZDm#
|-2.3K
|GBPUSDm#
|-2.3K
|AUDCHFm#
|5.6K
|EURCHFm#
|4.3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +314.70 USD
Худший трейд: -614 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +20.70 USD
Макс. убыток в серии: -346.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Mulai $600 tanggal 3 Nov 2024
