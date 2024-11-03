- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 713
Kârla kapanan işlemler:
1 276 (74.48%)
Zararla kapanan işlemler:
437 (25.51%)
En iyi işlem:
314.70 USD
En kötü işlem:
-614.00 USD
Brüt kâr:
3 505.98 USD (163 744 pips)
Brüt zarar:
-3 553.94 USD (201 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (12.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
461.80 USD (10)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
91.70%
Maks. mevduat yükü:
12.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
870 (50.79%)
Satış işlemleri:
843 (49.21%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
2.75 USD
Ortalama zarar:
-8.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-346.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-614.00 USD (1)
Aylık büyüme:
0.27%
Yıllık tahmin:
3.75%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
388.41 USD
Maksimum:
1 088.24 USD (67.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.32% (1 085.26 USD)
Varlığa göre:
46.63% (1 435.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|1034
|EURUSDm#
|481
|GOLDm#
|120
|GBPUSDm#
|74
|AUDCHFm#
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADm#
|291
|EURUSDm#
|-334
|GOLDm#
|-5
|GBPUSDm#
|-2
|AUDCHFm#
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADm#
|-854
|EURUSDm#
|-32K
|GOLDm#
|-3.1K
|GBPUSDm#
|-2.3K
|AUDCHFm#
|519
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +314.70 USD
En kötü işlem: -614 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -346.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 44" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Mulai $600 tanggal 3 Nov 2024
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
47
99%
1 713
74%
92%
0.98
-0.03
USD
USD
47%
1:500