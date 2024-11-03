SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tabungan Balap 1
Marcho Ibrahim

Tabungan Balap 1

Marcho Ibrahim
0 inceleme
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -2%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 713
Kârla kapanan işlemler:
1 276 (74.48%)
Zararla kapanan işlemler:
437 (25.51%)
En iyi işlem:
314.70 USD
En kötü işlem:
-614.00 USD
Brüt kâr:
3 505.98 USD (163 744 pips)
Brüt zarar:
-3 553.94 USD (201 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (12.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
461.80 USD (10)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
91.70%
Maks. mevduat yükü:
12.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
870 (50.79%)
Satış işlemleri:
843 (49.21%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
2.75 USD
Ortalama zarar:
-8.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-346.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-614.00 USD (1)
Aylık büyüme:
0.27%
Yıllık tahmin:
3.75%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
388.41 USD
Maksimum:
1 088.24 USD (67.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.32% (1 085.26 USD)
Varlığa göre:
46.63% (1 435.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADm# 1034
EURUSDm# 481
GOLDm# 120
GBPUSDm# 74
AUDCHFm# 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADm# 291
EURUSDm# -334
GOLDm# -5
GBPUSDm# -2
AUDCHFm# 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADm# -854
EURUSDm# -32K
GOLDm# -3.1K
GBPUSDm# -2.3K
AUDCHFm# 519
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +314.70 USD
En kötü işlem: -614 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -346.75 USD

Mulai $600 tanggal 3 Nov 2024
İnceleme yok
