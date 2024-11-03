시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Tabungan Balap 1
Marcho Ibrahim

Tabungan Balap 1

Marcho Ibrahim
0 리뷰
안정성
62
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 5%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 055
이익 거래:
1 546 (75.23%)
손실 거래:
509 (24.77%)
최고의 거래:
314.70 USD
최악의 거래:
-614.00 USD
총 수익:
3 727.93 USD (223 784 pips)
총 손실:
-3 616.77 USD (232 370 pips)
연속 최대 이익:
43 (20.70 USD)
연속 최대 이익:
461.80 USD (10)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
93.71%
최대 입금량:
12.55%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.10
롱(주식매수):
1 019 (49.59%)
숏(주식차입매도):
1 036 (50.41%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
2.41 USD
평균 손실:
-7.11 USD
연속 최대 손실:
13 (-346.75 USD)
연속 최대 손실:
-614.00 USD (1)
월별 성장률:
1.55%
연간 예측:
18.82%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
388.41 USD
최대한의:
1 088.24 USD (67.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.32% (1 085.26 USD)
자본금별:
46.63% (1 435.74 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCADm# 1192
EURUSDm# 481
GOLDm# 120
AUDNZDm# 102
GBPUSDm# 74
AUDCHFm# 69
EURCHFm# 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCADm# 348
EURUSDm# -334
GOLDm# -5
AUDNZDm# 50
GBPUSDm# -2
AUDCHFm# 36
EURCHFm# 18
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCADm# 20K
EURUSDm# -32K
GOLDm# -3.1K
AUDNZDm# -1.7K
GBPUSDm# -2.3K
AUDCHFm# 5.9K
EURCHFm# 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +314.70 USD
최악의 거래: -614 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +20.70 USD
연속 최대 손실: -346.75 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 44"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

