- 자본
- 축소
트레이드:
2 055
이익 거래:
1 546 (75.23%)
손실 거래:
509 (24.77%)
최고의 거래:
314.70 USD
최악의 거래:
-614.00 USD
총 수익:
3 727.93 USD (223 784 pips)
총 손실:
-3 616.77 USD (232 370 pips)
연속 최대 이익:
43 (20.70 USD)
연속 최대 이익:
461.80 USD (10)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
93.71%
최대 입금량:
12.55%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.10
롱(주식매수):
1 019 (49.59%)
숏(주식차입매도):
1 036 (50.41%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
2.41 USD
평균 손실:
-7.11 USD
연속 최대 손실:
13 (-346.75 USD)
연속 최대 손실:
-614.00 USD (1)
월별 성장률:
1.55%
연간 예측:
18.82%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
388.41 USD
최대한의:
1 088.24 USD (67.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.32% (1 085.26 USD)
자본금별:
46.63% (1 435.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|1192
|EURUSDm#
|481
|GOLDm#
|120
|AUDNZDm#
|102
|GBPUSDm#
|74
|AUDCHFm#
|69
|EURCHFm#
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCADm#
|348
|EURUSDm#
|-334
|GOLDm#
|-5
|AUDNZDm#
|50
|GBPUSDm#
|-2
|AUDCHFm#
|36
|EURCHFm#
|18
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCADm#
|20K
|EURUSDm#
|-32K
|GOLDm#
|-3.1K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|GBPUSDm#
|-2.3K
|AUDCHFm#
|5.9K
|EURCHFm#
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +314.70 USD
최악의 거래: -614 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +20.70 USD
연속 최대 손실: -346.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 44"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Mulai $600 tanggal 3 Nov 2024
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
62
99%
2 055
75%
94%
1.03
0.05
USD
USD
47%
1:500