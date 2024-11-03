SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Tabungan Balap 1
Marcho Ibrahim

Tabungan Balap 1

Marcho Ibrahim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
61 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 5%
XMGlobal-Real 44
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 045
Gewinntrades:
1 536 (75.11%)
Verlusttrades:
509 (24.89%)
Bester Trade:
314.70 USD
Schlechtester Trade:
-614.00 USD
Bruttoprofit:
3 724.30 USD (221 712 pips)
Bruttoverlust:
-3 616.77 USD (232 370 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (20.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
461.80 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
93.71%
Max deposit load:
12.55%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.10
Long-Positionen:
1 014 (49.58%)
Short-Positionen:
1 031 (50.42%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-346.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-614.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.56%
Jahresprognose:
18.89%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
388.41 USD
Maximaler:
1 088.24 USD (67.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.32% (1 085.26 USD)
Kapital:
46.63% (1 435.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCADm# 1182
EURUSDm# 481
GOLDm# 120
AUDNZDm# 102
GBPUSDm# 74
AUDCHFm# 69
EURCHFm# 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCADm# 345
EURUSDm# -334
GOLDm# -5
AUDNZDm# 50
GBPUSDm# -2
AUDCHFm# 36
EURCHFm# 18
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCADm# 18K
EURUSDm# -32K
GOLDm# -3.1K
AUDNZDm# -1.7K
GBPUSDm# -2.3K
AUDCHFm# 5.9K
EURCHFm# 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +314.70 USD
Schlechtester Trade: -614 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -346.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 44" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Mulai $600 tanggal 3 Nov 2024
Keine Bewertungen
2025.11.18 10:35
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.10.26 21:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 357 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 14:42
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.09.29 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 05:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.05.20 16:04
No swaps are charged on the signal account
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Tabungan Balap 1
30 USD pro Monat
5%
0
0
USD
2.4K
USD
61
99%
2 045
75%
94%
1.02
0.05
USD
47%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.