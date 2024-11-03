- Wachstum
Trades insgesamt:
2 045
Gewinntrades:
1 536 (75.11%)
Verlusttrades:
509 (24.89%)
Bester Trade:
314.70 USD
Schlechtester Trade:
-614.00 USD
Bruttoprofit:
3 724.30 USD (221 712 pips)
Bruttoverlust:
-3 616.77 USD (232 370 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (20.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
461.80 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
93.71%
Max deposit load:
12.55%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.10
Long-Positionen:
1 014 (49.58%)
Short-Positionen:
1 031 (50.42%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-346.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-614.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.56%
Jahresprognose:
18.89%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
388.41 USD
Maximaler:
1 088.24 USD (67.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.32% (1 085.26 USD)
Kapital:
46.63% (1 435.74 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|1182
|EURUSDm#
|481
|GOLDm#
|120
|AUDNZDm#
|102
|GBPUSDm#
|74
|AUDCHFm#
|69
|EURCHFm#
|17
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCADm#
|345
|EURUSDm#
|-334
|GOLDm#
|-5
|AUDNZDm#
|50
|GBPUSDm#
|-2
|AUDCHFm#
|36
|EURCHFm#
|18
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCADm#
|18K
|EURUSDm#
|-32K
|GOLDm#
|-3.1K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|GBPUSDm#
|-2.3K
|AUDCHFm#
|5.9K
|EURCHFm#
|4.3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +314.70 USD
Schlechtester Trade: -614 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -346.75 USD
