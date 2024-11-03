- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 035
盈利交易:
1 526 (74.98%)
亏损交易:
509 (25.01%)
最好交易:
314.70 USD
最差交易:
-614.00 USD
毛利:
3 721.14 USD (220 077 pips)
毛利亏损:
-3 616.77 USD (232 370 pips)
最大连续赢利:
43 (20.70 USD)
最大连续盈利:
461.80 USD (10)
夏普比率:
0.02
交易活动:
93.71%
最大入金加载:
12.55%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.10
长期交易:
1 010 (49.63%)
短期交易:
1 025 (50.37%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
2.44 USD
平均损失:
-7.11 USD
最大连续失误:
13 (-346.75 USD)
最大连续亏损:
-614.00 USD (1)
每月增长:
1.48%
年度预测:
18.40%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
388.41 USD
最大值:
1 088.24 USD (67.54%)
相对跌幅:
结余:
32.32% (1 085.26 USD)
净值:
46.63% (1 435.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|1178
|EURUSDm#
|481
|GOLDm#
|120
|AUDNZDm#
|98
|GBPUSDm#
|74
|AUDCHFm#
|67
|EURCHFm#
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADm#
|343
|EURUSDm#
|-334
|GOLDm#
|-5
|AUDNZDm#
|49
|GBPUSDm#
|-2
|AUDCHFm#
|35
|EURCHFm#
|18
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADm#
|18K
|EURUSDm#
|-32K
|GOLDm#
|-3.1K
|AUDNZDm#
|-2.3K
|GBPUSDm#
|-2.3K
|AUDCHFm#
|5.6K
|EURCHFm#
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +314.70 USD
最差交易: -614 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +20.70 USD
最大连续亏损: -346.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Mulai $600 tanggal 3 Nov 2024
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
60
99%
2 035
74%
94%
1.02
0.05
USD
USD
47%
1:500