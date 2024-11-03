- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 039
Negociações com lucro:
1 530 (75.03%)
Negociações com perda:
509 (24.96%)
Melhor negociação:
314.70 USD
Pior negociação:
-614.00 USD
Lucro bruto:
3 722.11 USD (220 730 pips)
Perda bruta:
-3 616.77 USD (232 370 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (20.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
461.80 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
93.71%
Depósito máximo carregado:
12.55%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
1 014 (49.73%)
Negociações curtas:
1 025 (50.27%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.05 USD
Lucro médio:
2.43 USD
Perda média:
-7.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-346.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-614.00 USD (1)
Crescimento mensal:
1.52%
Previsão anual:
18.45%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
388.41 USD
Máximo:
1 088.24 USD (67.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.32% (1 085.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.63% (1 435.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|1178
|EURUSDm#
|481
|GOLDm#
|120
|AUDNZDm#
|102
|GBPUSDm#
|74
|AUDCHFm#
|67
|EURCHFm#
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCADm#
|343
|EURUSDm#
|-334
|GOLDm#
|-5
|AUDNZDm#
|50
|GBPUSDm#
|-2
|AUDCHFm#
|35
|EURCHFm#
|18
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCADm#
|18K
|EURUSDm#
|-32K
|GOLDm#
|-3.1K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|GBPUSDm#
|-2.3K
|AUDCHFm#
|5.6K
|EURCHFm#
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +314.70 USD
Pior negociação: -614 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +20.70 USD
Máxima perda consecutiva: -346.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Mulai $600 tanggal 3 Nov 2024
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
60
99%
2 039
75%
94%
1.02
0.05
USD
USD
47%
1:500