Marcho Ibrahim

Tabungan Balap 1

Marcho Ibrahim
0 comentários
Confiabilidade
60 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 5%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 039
Negociações com lucro:
1 530 (75.03%)
Negociações com perda:
509 (24.96%)
Melhor negociação:
314.70 USD
Pior negociação:
-614.00 USD
Lucro bruto:
3 722.11 USD (220 730 pips)
Perda bruta:
-3 616.77 USD (232 370 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (20.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
461.80 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
93.71%
Depósito máximo carregado:
12.55%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
1 014 (49.73%)
Negociações curtas:
1 025 (50.27%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.05 USD
Lucro médio:
2.43 USD
Perda média:
-7.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-346.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-614.00 USD (1)
Crescimento mensal:
1.52%
Previsão anual:
18.45%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
388.41 USD
Máximo:
1 088.24 USD (67.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.32% (1 085.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.63% (1 435.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCADm# 1178
EURUSDm# 481
GOLDm# 120
AUDNZDm# 102
GBPUSDm# 74
AUDCHFm# 67
EURCHFm# 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCADm# 343
EURUSDm# -334
GOLDm# -5
AUDNZDm# 50
GBPUSDm# -2
AUDCHFm# 35
EURCHFm# 18
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCADm# 18K
EURUSDm# -32K
GOLDm# -3.1K
AUDNZDm# -1.7K
GBPUSDm# -2.3K
AUDCHFm# 5.6K
EURCHFm# 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +314.70 USD
Pior negociação: -614 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +20.70 USD
Máxima perda consecutiva: -346.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Mulai $600 tanggal 3 Nov 2024
Sem comentários
