- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
246
利益トレード:
188 (76.42%)
損失トレード:
58 (23.58%)
ベストトレード:
96.32 USD
最悪のトレード:
-26.27 USD
総利益:
621.56 USD (23 747 pips)
総損失:
-311.19 USD (17 905 pips)
最大連続の勝ち:
14 (13.43 USD)
最大連続利益:
115.49 USD (3)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
13.59%
最大入金額:
7.21%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
3.38
長いトレード:
97 (39.43%)
短いトレード:
149 (60.57%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
1.26 USD
平均利益:
3.31 USD
平均損失:
-5.37 USD
最大連続の負け:
4 (-91.74 USD)
最大連続損失:
-91.74 USD (4)
月間成長:
1.21%
年間予想:
14.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.32 USD
最大の:
91.74 USD (7.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.88% (91.74 USD)
エクイティによる:
26.28% (305.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|246
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|310
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|5.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +96.32 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +13.43 USD
最大連続損失: -91.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live22"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
Exness-Real9
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 23
|
ICMarkets-Live20
|0.74 × 34
|
ICMarkets-Live12
|0.85 × 133
|
ICMarkets-Live11
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.89 × 1260
|
ICMarketsSC-Live12
|0.90 × 402
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|1.00 × 1
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
VantageInternational-Live 5
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|1.51 × 55
|
ICMarkets-Live22
|1.64 × 109
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.00 × 2
26 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
32%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
61
100%
246
76%
14%
1.99
1.26
USD
USD
26%
1:500