SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / IC Markets
Robert Dzurek

IC Markets

Robert Dzurek
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
61 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 32%
ICMarketsSC-Live22
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
246
Gewinntrades:
188 (76.42%)
Verlusttrades:
58 (23.58%)
Bester Trade:
96.32 USD
Schlechtester Trade:
-26.27 USD
Bruttoprofit:
621.56 USD (23 747 pips)
Bruttoverlust:
-311.19 USD (17 905 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (13.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
115.49 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
13.59%
Max deposit load:
7.21%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
3.38
Long-Positionen:
97 (39.43%)
Short-Positionen:
149 (60.57%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
1.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-91.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-91.74 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.21%
Jahresprognose:
14.65%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.32 USD
Maximaler:
91.74 USD (7.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.88% (91.74 USD)
Kapital:
26.28% (305.77 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 246
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 310
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 5.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +96.32 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -91.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live22" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
Exness-Real9
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 23
ICMarkets-Live20
0.74 × 34
ICMarkets-Live12
0.85 × 133
ICMarkets-Live11
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.89 × 1260
ICMarketsSC-Live12
0.90 × 402
FXOpen-ECN Live Server
1.00 × 2
Pepperstone-Edge01
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.00 × 1
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
VantageInternational-Live 5
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live06
1.51 × 55
ICMarkets-Live22
1.64 × 109
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.00 × 2
noch 26 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.11.19 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 02:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.21 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 06:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.23 15:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 06:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 01:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 16:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.30 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
IC Markets
30 USD pro Monat
32%
0
0
USD
1.3K
USD
61
100%
246
76%
14%
1.99
1.26
USD
26%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.