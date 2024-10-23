SinaisSeções
Robert Dzurek

IC Markets

Robert Dzurek
0 comentários
Confiabilidade
61 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 32%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
246
Negociações com lucro:
188 (76.42%)
Negociações com perda:
58 (23.58%)
Melhor negociação:
96.32 USD
Pior negociação:
-26.27 USD
Lucro bruto:
621.56 USD (23 747 pips)
Perda bruta:
-311.19 USD (17 905 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (13.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
115.49 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
13.59%
Depósito máximo carregado:
7.21%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
3.38
Negociações longas:
97 (39.43%)
Negociações curtas:
149 (60.57%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
1.26 USD
Lucro médio:
3.31 USD
Perda média:
-5.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-91.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-91.74 USD (4)
Crescimento mensal:
1.21%
Previsão anual:
14.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.32 USD
Máximo:
91.74 USD (7.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.88% (91.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.28% (305.77 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 246
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 310
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 5.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live22" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
Exness-Real9
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 23
ICMarkets-Live20
0.74 × 34
ICMarkets-Live12
0.85 × 133
ICMarkets-Live11
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.89 × 1260
ICMarketsSC-Live12
0.90 × 402
FXOpen-ECN Live Server
1.00 × 2
Pepperstone-Edge01
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.00 × 1
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
VantageInternational-Live 5
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live06
1.51 × 55
ICMarkets-Live22
1.64 × 109
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.00 × 2
26 mais ...
Sem comentários
2025.11.19 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 02:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.21 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 06:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.23 15:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 06:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 01:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 16:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.30 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
