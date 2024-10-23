- Crescimento
Negociações:
246
Negociações com lucro:
188 (76.42%)
Negociações com perda:
58 (23.58%)
Melhor negociação:
96.32 USD
Pior negociação:
-26.27 USD
Lucro bruto:
621.56 USD (23 747 pips)
Perda bruta:
-311.19 USD (17 905 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (13.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
115.49 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
13.59%
Depósito máximo carregado:
7.21%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
3.38
Negociações longas:
97 (39.43%)
Negociações curtas:
149 (60.57%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
1.26 USD
Lucro médio:
3.31 USD
Perda média:
-5.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-91.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-91.74 USD (4)
Crescimento mensal:
1.21%
Previsão anual:
14.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.32 USD
Máximo:
91.74 USD (7.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.88% (91.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.28% (305.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|246
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|310
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|5.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +96.32 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +13.43 USD
Máxima perda consecutiva: -91.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live22" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
Exness-Real9
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 23
|
ICMarkets-Live20
|0.74 × 34
|
ICMarkets-Live12
|0.85 × 133
|
ICMarkets-Live11
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.89 × 1260
|
ICMarketsSC-Live12
|0.90 × 402
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|1.00 × 1
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
VantageInternational-Live 5
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|1.51 × 55
|
ICMarkets-Live22
|1.64 × 109
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.00 × 2
Sem comentários
