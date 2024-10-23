- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
246
盈利交易:
188 (76.42%)
亏损交易:
58 (23.58%)
最好交易:
96.32 USD
最差交易:
-26.27 USD
毛利:
621.56 USD (23 747 pips)
毛利亏损:
-311.19 USD (17 905 pips)
最大连续赢利:
14 (13.43 USD)
最大连续盈利:
115.49 USD (3)
夏普比率:
0.12
交易活动:
13.59%
最大入金加载:
7.21%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
9 小时
采收率:
3.38
长期交易:
97 (39.43%)
短期交易:
149 (60.57%)
利润因子:
2.00
预期回报:
1.26 USD
平均利润:
3.31 USD
平均损失:
-5.37 USD
最大连续失误:
4 (-91.74 USD)
最大连续亏损:
-91.74 USD (4)
每月增长:
1.21%
年度预测:
14.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.32 USD
最大值:
91.74 USD (7.88%)
相对跌幅:
结余:
7.88% (91.74 USD)
净值:
26.28% (305.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|246
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|310
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|5.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +96.32 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +13.43 USD
最大连续亏损: -91.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live22 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
Exness-Real9
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 23
|
ICMarkets-Live20
|0.74 × 34
|
ICMarkets-Live12
|0.85 × 133
|
ICMarkets-Live11
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.89 × 1260
|
ICMarketsSC-Live12
|0.90 × 402
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|1.00 × 1
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
VantageInternational-Live 5
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|1.51 × 55
|
ICMarkets-Live22
|1.64 × 109
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.00 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
32%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
61
100%
246
76%
14%
1.99
1.26
USD
USD
26%
1:500