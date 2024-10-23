- 자본
- 축소
트레이드:
252
이익 거래:
192 (76.19%)
손실 거래:
60 (23.81%)
최고의 거래:
96.32 USD
최악의 거래:
-26.27 USD
총 수익:
628.69 USD (24 080 pips)
총 손실:
-312.60 USD (18 031 pips)
연속 최대 이익:
14 (13.43 USD)
연속 최대 이익:
115.49 USD (3)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
12.46%
최대 입금량:
7.21%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
3.45
롱(주식매수):
103 (40.87%)
숏(주식차입매도):
149 (59.13%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
1.25 USD
평균 이익:
3.27 USD
평균 손실:
-5.21 USD
연속 최대 손실:
4 (-91.74 USD)
연속 최대 손실:
-91.74 USD (4)
월별 성장률:
1.38%
연간 예측:
16.74%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.32 USD
최대한의:
91.74 USD (7.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.88% (91.74 USD)
자본금별:
26.28% (305.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|252
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|316
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|6.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live22"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
Exness-Real9
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 23
|
ICMarkets-Live20
|0.74 × 34
|
ICMarkets-Live12
|0.85 × 133
|
ICMarkets-Live11
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.89 × 1260
|
ICMarketsSC-Live12
|0.90 × 402
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|1.00 × 1
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
VantageInternational-Live 5
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|1.51 × 55
|
ICMarkets-Live22
|1.64 × 109
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.00 × 2
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
33%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
62
100%
252
76%
12%
2.01
1.25
USD
USD
26%
1:500