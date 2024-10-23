SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IC Markets
Robert Dzurek

IC Markets

Robert Dzurek
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 29%
ICMarketsSC-Live22
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
203
Bénéfice trades:
152 (74.87%)
Perte trades:
51 (25.12%)
Meilleure transaction:
96.32 USD
Pire transaction:
-26.27 USD
Bénéfice brut:
581.74 USD (20 739 pips)
Perte brute:
-306.34 USD (17 455 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (12.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
115.49 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
13.59%
Charge de dépôt maximale:
7.21%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
3.00
Longs trades:
85 (41.87%)
Courts trades:
118 (58.13%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
1.36 USD
Bénéfice moyen:
3.83 USD
Perte moyenne:
-6.01 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-91.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-91.74 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.27%
Prévision annuelle:
27.56%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.32 USD
Maximal:
91.74 USD (7.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.88% (91.74 USD)
Par fonds propres:
26.28% (305.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 203
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 275
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +96.32 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +12.66 USD
Perte consécutive maximale: -91.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
Exness-Real9
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 23
ICMarkets-Live20
0.74 × 34
ICMarkets-Live12
0.85 × 133
ICMarkets-Live11
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.89 × 1260
ICMarketsSC-Live12
0.90 × 402
FXOpen-ECN Live Server
1.00 × 2
Pepperstone-Edge01
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.00 × 1
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
VantageInternational-Live 5
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live06
1.51 × 55
ICMarkets-Live22
1.64 × 109
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.00 × 2
26 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.07.31 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 02:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.21 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 06:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.23 15:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 06:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 01:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 16:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.30 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.07 19:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.28 19:48
Share of trading days is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IC Markets
30 USD par mois
29%
0
0
USD
1.2K
USD
48
100%
203
74%
14%
1.89
1.36
USD
26%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.