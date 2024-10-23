- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
203
Profit Trade:
152 (74.87%)
Loss Trade:
51 (25.12%)
Best Trade:
96.32 USD
Worst Trade:
-26.27 USD
Profitto lordo:
581.74 USD (20 739 pips)
Perdita lorda:
-306.34 USD (17 455 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (12.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.49 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
13.59%
Massimo carico di deposito:
7.21%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.00
Long Trade:
85 (41.87%)
Short Trade:
118 (58.13%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
1.36 USD
Profitto medio:
3.83 USD
Perdita media:
-6.01 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-91.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.74 USD (4)
Crescita mensile:
2.27%
Previsione annuale:
27.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.32 USD
Massimale:
91.74 USD (7.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.88% (91.74 USD)
Per equità:
26.28% (305.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|203
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|275
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +96.32 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +12.66 USD
Massima perdita consecutiva: -91.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
Exness-Real9
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 23
|
ICMarkets-Live20
|0.74 × 34
|
ICMarkets-Live12
|0.85 × 133
|
ICMarkets-Live11
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.89 × 1260
|
ICMarketsSC-Live12
|0.90 × 402
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|1.00 × 1
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
VantageInternational-Live 5
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|1.51 × 55
|
ICMarkets-Live22
|1.64 × 109
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.00 × 2
