Robert Dzurek

IC Markets

Robert Dzurek
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 29%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
203
Profit Trade:
152 (74.87%)
Loss Trade:
51 (25.12%)
Best Trade:
96.32 USD
Worst Trade:
-26.27 USD
Profitto lordo:
581.74 USD (20 739 pips)
Perdita lorda:
-306.34 USD (17 455 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (12.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.49 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
13.59%
Massimo carico di deposito:
7.21%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.00
Long Trade:
85 (41.87%)
Short Trade:
118 (58.13%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
1.36 USD
Profitto medio:
3.83 USD
Perdita media:
-6.01 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-91.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.74 USD (4)
Crescita mensile:
2.27%
Previsione annuale:
27.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.32 USD
Massimale:
91.74 USD (7.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.88% (91.74 USD)
Per equità:
26.28% (305.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 203
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 275
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +96.32 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +12.66 USD
Massima perdita consecutiva: -91.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
Exness-Real9
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 23
ICMarkets-Live20
0.74 × 34
ICMarkets-Live12
0.85 × 133
ICMarkets-Live11
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.89 × 1260
ICMarketsSC-Live12
0.90 × 402
FXOpen-ECN Live Server
1.00 × 2
Pepperstone-Edge01
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.00 × 1
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
VantageInternational-Live 5
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live06
1.51 × 55
ICMarkets-Live22
1.64 × 109
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.00 × 2
