Robert Dzurek

IC Markets

Robert Dzurek
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 29%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
203
Kârla kapanan işlemler:
152 (74.87%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (25.12%)
En iyi işlem:
96.32 USD
En kötü işlem:
-26.27 USD
Brüt kâr:
581.74 USD (20 739 pips)
Brüt zarar:
-306.34 USD (17 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (12.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.49 USD (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
13.59%
Maks. mevduat yükü:
7.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
85 (41.87%)
Satış işlemleri:
118 (58.13%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
1.36 USD
Ortalama kâr:
3.83 USD
Ortalama zarar:
-6.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-91.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.74 USD (4)
Aylık büyüme:
2.27%
Yıllık tahmin:
27.56%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.32 USD
Maksimum:
91.74 USD (7.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.88% (91.74 USD)
Varlığa göre:
26.28% (305.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 203
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 275
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +96.32 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +12.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
Exness-Real9
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 23
ICMarkets-Live20
0.74 × 34
ICMarkets-Live12
0.85 × 133
ICMarkets-Live11
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.89 × 1260
ICMarketsSC-Live12
0.90 × 402
FXOpen-ECN Live Server
1.00 × 2
Pepperstone-Edge01
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.00 × 1
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
VantageInternational-Live 5
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live06
1.51 × 55
ICMarkets-Live22
1.64 × 109
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.00 × 2
26 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.31 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 02:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.21 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 06:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.23 15:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 06:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 01:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 16:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.30 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.07 19:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.28 19:48
Share of trading days is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC Markets
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
1.2K
USD
48
100%
203
74%
14%
1.89
1.36
USD
26%
1:500
Kopyala

