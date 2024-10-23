- Büyüme
İşlemler:
203
Kârla kapanan işlemler:
152 (74.87%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (25.12%)
En iyi işlem:
96.32 USD
En kötü işlem:
-26.27 USD
Brüt kâr:
581.74 USD (20 739 pips)
Brüt zarar:
-306.34 USD (17 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (12.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.49 USD (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
13.59%
Maks. mevduat yükü:
7.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
85 (41.87%)
Satış işlemleri:
118 (58.13%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
1.36 USD
Ortalama kâr:
3.83 USD
Ortalama zarar:
-6.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-91.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.74 USD (4)
Aylık büyüme:
2.27%
Yıllık tahmin:
27.56%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.32 USD
Maksimum:
91.74 USD (7.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.88% (91.74 USD)
Varlığa göre:
26.28% (305.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|203
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|275
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +96.32 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +12.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
Exness-Real9
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 23
|
ICMarkets-Live20
|0.74 × 34
|
ICMarkets-Live12
|0.85 × 133
|
ICMarkets-Live11
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.89 × 1260
|
ICMarketsSC-Live12
|0.90 × 402
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|1.00 × 1
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
VantageInternational-Live 5
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|1.51 × 55
|
ICMarkets-Live22
|1.64 × 109
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
48
100%
203
74%
14%
1.89
1.36
USD
USD
26%
1:500