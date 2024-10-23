СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / IC Markets
Robert Dzurek

IC Markets

Robert Dzurek
0 отзывов
Надежность
61 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 32%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
246
Прибыльных трейдов:
188 (76.42%)
Убыточных трейдов:
58 (23.58%)
Лучший трейд:
96.32 USD
Худший трейд:
-26.27 USD
Общая прибыль:
621.56 USD (23 747 pips)
Общий убыток:
-311.19 USD (17 905 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (13.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
115.49 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
13.59%
Макс. загрузка депозита:
7.21%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.38
Длинных трейдов:
97 (39.43%)
Коротких трейдов:
149 (60.57%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
1.26 USD
Средняя прибыль:
3.31 USD
Средний убыток:
-5.37 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-91.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-91.74 USD (4)
Прирост в месяц:
1.21%
Годовой прогноз:
14.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.32 USD
Максимальная:
91.74 USD (7.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.88% (91.74 USD)
По эквити:
26.28% (305.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 246
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 310
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 5.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +96.32 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13.43 USD
Макс. убыток в серии: -91.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
Exness-Real9
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 23
ICMarkets-Live20
0.74 × 34
ICMarkets-Live12
0.85 × 133
ICMarkets-Live11
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.89 × 1260
ICMarketsSC-Live12
0.90 × 402
FXOpen-ECN Live Server
1.00 × 2
Pepperstone-Edge01
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.00 × 1
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
VantageInternational-Live 5
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live06
1.51 × 55
ICMarkets-Live22
1.64 × 109
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 1
FXChoice-Pro Live
2.00 × 2
еще 26...
Нет отзывов
2025.11.19 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 02:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.21 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 06:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.23 15:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 06:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 01:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 16:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.30 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
IC Markets
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
1.3K
USD
61
100%
246
76%
14%
1.99
1.26
USD
26%
1:500
Копировать

