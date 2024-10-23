- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
246
Прибыльных трейдов:
188 (76.42%)
Убыточных трейдов:
58 (23.58%)
Лучший трейд:
96.32 USD
Худший трейд:
-26.27 USD
Общая прибыль:
621.56 USD (23 747 pips)
Общий убыток:
-311.19 USD (17 905 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (13.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
115.49 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
13.59%
Макс. загрузка депозита:
7.21%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.38
Длинных трейдов:
97 (39.43%)
Коротких трейдов:
149 (60.57%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
1.26 USD
Средняя прибыль:
3.31 USD
Средний убыток:
-5.37 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-91.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-91.74 USD (4)
Прирост в месяц:
1.21%
Годовой прогноз:
14.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.32 USD
Максимальная:
91.74 USD (7.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.88% (91.74 USD)
По эквити:
26.28% (305.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|246
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|310
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|5.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +96.32 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13.43 USD
Макс. убыток в серии: -91.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
Exness-Real9
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 23
|
ICMarkets-Live20
|0.74 × 34
|
ICMarkets-Live12
|0.85 × 133
|
ICMarkets-Live11
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.89 × 1260
|
ICMarketsSC-Live12
|0.90 × 402
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|1.00 × 1
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
VantageInternational-Live 5
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|1.51 × 55
|
ICMarkets-Live22
|1.64 × 109
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
61
100%
246
76%
14%
1.99
1.26
USD
USD
26%
1:500