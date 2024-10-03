- 成長
トレード:
2 256
利益トレード:
789 (34.97%)
損失トレード:
1 467 (65.03%)
ベストトレード:
27 817.97 RUB
最悪のトレード:
-8 363.15 RUB
総利益:
1 398 974.40 RUB (517 995 pips)
総損失:
-1 502 391.63 RUB (542 652 pips)
最大連続の勝ち:
25 (62 460.51 RUB)
最大連続利益:
91 520.01 RUB (13)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
54.72%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.45
長いトレード:
1 964 (87.06%)
短いトレード:
292 (12.94%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-45.84 RUB
平均利益:
1 773.10 RUB
平均損失:
-1 024.13 RUB
最大連続の負け:
35 (-36 010.00 RUB)
最大連続損失:
-38 958.31 RUB (20)
月間成長:
0.59%
年間予想:
7.11%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
120 500.77 RUB
最大の:
230 018.49 RUB (110.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.97% (161 407.76 RUB)
エクイティによる:
13.65% (13 222.68 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|RIZ5
|470
|SiH5
|413
|SiU5
|278
|RIU5
|260
|SiZ4
|212
|RIM5
|211
|SiZ5
|101
|RIH5
|93
|SiM5
|90
|SiU4
|66
|RIH6
|47
|SiH6
|15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|RIZ5
|-244
|SiH5
|-490
|SiU5
|377
|RIU5
|-392
|SiZ4
|650
|RIM5
|-1.1K
|SiZ5
|-446
|RIH5
|1.3K
|SiM5
|-904
|SiU4
|-150
|RIH6
|-116
|SiH6
|-195
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|RIZ5
|-4.7K
|SiH5
|-12K
|SiU5
|19K
|RIU5
|-17K
|SiZ4
|21K
|RIM5
|-20K
|SiZ5
|-9.4K
|RIH5
|29K
|SiM5
|-21K
|SiU4
|-3.7K
|RIH6
|-2.9K
|SiH6
|-2.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27 817.97 RUB
最悪のトレード: -8 363 RUB
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +62 460.51 RUB
最大連続損失: -36 010.00 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
レビューなし
