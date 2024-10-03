シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Trendfollowing MOEX
Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX

Denis Abrosimov
レビュー0件
73週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -14%
FINAM-AO
1:1
  • 成長
  • Portfolio Value
  • エクイティ
  • ポートフォリオ
  • ドローダウン
トレード:
2 256
利益トレード:
789 (34.97%)
損失トレード:
1 467 (65.03%)
ベストトレード:
27 817.97 RUB
最悪のトレード:
-8 363.15 RUB
総利益:
1 398 974.40 RUB (517 995 pips)
総損失:
-1 502 391.63 RUB (542 652 pips)
最大連続の勝ち:
25 (62 460.51 RUB)
最大連続利益:
91 520.01 RUB (13)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
54.72%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.45
長いトレード:
1 964 (87.06%)
短いトレード:
292 (12.94%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-45.84 RUB
平均利益:
1 773.10 RUB
平均損失:
-1 024.13 RUB
最大連続の負け:
35 (-36 010.00 RUB)
最大連続損失:
-38 958.31 RUB (20)
月間成長:
0.59%
年間予想:
7.11%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
120 500.77 RUB
最大の:
230 018.49 RUB (110.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.97% (161 407.76 RUB)
エクイティによる:
13.65% (13 222.68 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
RIZ5 470
SiH5 413
SiU5 278
RIU5 260
SiZ4 212
RIM5 211
SiZ5 101
RIH5 93
SiM5 90
SiU4 66
RIH6 47
SiH6 15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
RIZ5 -244
SiH5 -490
SiU5 377
RIU5 -392
SiZ4 650
RIM5 -1.1K
SiZ5 -446
RIH5 1.3K
SiM5 -904
SiU4 -150
RIH6 -116
SiH6 -195
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
RIZ5 -4.7K
SiH5 -12K
SiU5 19K
RIU5 -17K
SiZ4 21K
RIM5 -20K
SiZ5 -9.4K
RIH5 29K
SiM5 -21K
SiU4 -3.7K
RIH6 -2.9K
SiH6 -2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +27 817.97 RUB
最悪のトレード: -8 363 RUB
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +62 460.51 RUB
最大連続損失: -36 010.00 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください